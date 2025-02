Pe. Fábio de Melo comenta nova luta contra depressão: 'Não é falta de Deus'

O Padre Fábio de Melo falou sobre sua nova luta contra a depressão. Ele resgatou vídeo de participação em programa do GNT.

O que aconteceu

O Pe. Fábio de Melo fez uma reflexão sobre a fé e a doença: "A pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo".

"Depressão não é falta de Deus", escreveu Fábio de Melo ao resgatar o vídeo do Saia Justa na última quarta-feira (29).

Na legenda da publicação, o padre deixou hashtag sobre a campanha Janeiro Branco e saúde mental com a seguinte mensagem: "Há muitas pessoas que alimentam a ilusão de que a fé em Deus nos livra de ter o desequilíbrio químico que causa a depressão".

Agenda artística do padre continuou. Nos Stories do Instagram, o Pe. Fábio de Melo compartilhou que ia cantar nas festividades religiosas da cidade de Murici, em Alagoas. Na sequência, ele mostrou vídeos cantando para o público que lotou área do show.