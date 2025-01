Brasil no Oscar: veja onde assistir a produções brasileiras já indicadas

"Ainda Estou Aqui" já é um dos maiores sucessos do cinema nacional. Mas bem antes do longa de Walter Salles conquistar três indicações ao Oscar, outras produções também deram as caras na premiação. Splash reuniu algumas dessas obras nacionais que estão no streaming.

Onde assistir?

Leonardo Villar e Glória Menezes em cena de "O Pagador de Promessas" Imagem: Reprodução/Cinedistri

Escrito e dirigido por Anselmo Duarte, "O Pagador de Promessas" foi o primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar, pode ser visto no Globoplay. O filme acompanha a história comovente de Zé do Burro (Leonardo Villar), um homem que busca cumprir a promessa que fez a Iansã, carregando uma pesada cruz de madeira até a igreja de Santa Bárbara, na Bahia. O filme foi a primeira produção sul-americana a ser indicada na premiação, em 1963.

Cena de "O Quatrilho", de Fábio Barreto Imagem: Reprodução/Consórcio Severiano Ribeiro & Marcondes

Após anos de ausência na premiação, o Brasil conquistou sua segunda indicação na categoria melhor filme internacional, com "O Quatrilho", em 1995. Também disponível no Globoplay, o filme mostra dois casais de amigos que se unem para sobreviver e decidem morar na mesma casa, porém, essa união irá afetar a vida de todos.

Cena de "O Que É Isso, Companheiro?" Imagem: Divulgação/RioFilme

Bem antes de "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres estrelou outro filme indicado ao Oscar, no caso, o longa "O Que É Isso, Companheiro?". Disponível no Prime Video e no Globoplay, a produção comandada por Bruno Barreto reconta a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969.

Um dos mais aclamados (e também um dos mais injustiçados), "Central do Brasil" garantiu a primeira indicação de uma atriz brasileira ao Oscar, com a atuação sublime de Fernanda Montenegro. Disponível na Netflix, Globoplay e Prime Video, o filme também foi indicado na categoria de melhor filme internacional, em 1999, mas acabou perdendo para "A Vida é Bela".

Alice Braga interpretou Angélica em 'Cidade de Deus' Imagem: Reprodução

Disponível na Netflix, Max, Globoplay e também no Prime Video, "Cidade de Deus" é um daqueles sucessos que sempre será aclamado, não importa quando. Após perder a possibilidade de indicação em 2003 —por não ter sido lançado internacionalmente durante a janela de votação—, o filme conquistou quatro indicações no ano seguinte, nas categorias melhor direção, roteiro adaptado, edição e fotografia.

"Democracia em Vertigem" foi indicado na categoria de Melhor Documentário, em 2020 Imagem: Reprodução/Netflix

Indicado a melhor documentário de longa-metragem em 2020, "Democracia em Vertigem" está disponível Netflix. Dirigido por Petra Costa, ele retrata os bastidores do impeachment da presidente Dilma Rousseff, além da crise político-econômica no país.

"O Menino e o Mundo" foi a primeira animação brasileira no Oscar Imagem: Reprodução/Espaço Filmes

Primeira animação nacional indicada ao Oscar de melhor animação, "O Menino e o Mundo" está no catálogo do Globoplay. No filme, Cuca é um garotinho que vive em um mundo distante, e após partir para encontrar seu pai, ele descobre uma sociedade triste e sem perspectivas, muito diferente de seu aconchegante país.