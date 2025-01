'O disco traz o gosto do processo': Tuyo fala sobre produção de 'Paisagens'

As irmãs, Lilian e Layane Soares, da Tuyo, uma das maiores bandas brasileiras da atualidade, indicada ao Grammy Latino, em 2021, está em turnê do disco "Paisagem". Em entrevista ao programa No Tom, de Zé Luiz e Bebé Salvego, elas contaram como foi fazer o álbum e as diferenças entre a gravação desse e dos trabalhos anteriores.

Layane contou como foi o processo de produção do disco. "Eu acho que assim, um disco, ele vai trazer o gosto do processo, não importa qual seja o processo. E eu sinto que os outros processos, eles foram muito legais, dos outros álbuns do EP, mas eles tiveram lá o gosto amargo da pressa, da raiva, da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de recurso."

Finalmente assinamos com a gravadora, conseguimos tempo e recurso para pensar: 'depois de tudo isso que a gente viveu, o que a gente vai querer falar?' Layane

A cantora e compositora falou que ela, a irmã e Machado conseguiram desfrutar da música depois do disco. "Pego a gente em um momento muito bom, querendo explorar outras coisas, como é a nossa perspectiva, quando a gente está feliz, quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo, visitando outras sensações que até então eram muito escassas, raríssimas."

Layane disse que a banda se reuniu com Vhoor, JLZ, Lucas Romero para compor. "Tinha dia que era assim, o dia inteiro de conversa, histórias e mostrando referência, e no final do dia sentava lá e nossa, brilhava. A gente produzia alguma coisa divertida e tal, e eu sinto que foi assim, foi o nosso melhor álbum porque foi o melhor processo que a gente pode viver até então assim."

Não sei se com todo mundo é assim, mas a gente olha para o nosso objeto de pesquisa há muitos anos. completou Lilian

Lilian ainda falou que o disco responde às perguntas que eles faziam na época da primeira banda, a Simonomi. "Ele responde perguntas que a gente começou a fazer lá na Simonomi. A gente olha para o espectro emocional, assim, esse é o nosso objeto há muito tempo [...] O que acontece quando a gente sofre, da onde vem? O que acontece com o nosso corpo? O que a gente pode fazer com isso? Que elucubrações a gente faz da angústia que era o nosso ambiente comum?"

Como é que ela se coloca agora, dessa vez, na paisagem em contraste com ambientes de equilíbrio, que eram ambientes diferentes do que a gente frequentava? Como é que é isso em perspectiva? O Paisagem é o nosso melhor disco, porque ele é o disco de hoje, né? E aí o próximo vai ser melhor, e o próximo, e o próximo. Lilian

'Irmãs, irmãs, amigas à parte'

Lilian, que já foi casada com Machado, lembrou de quando compôs uma música sobre ele. "Eu lembro de eu ligar para o G [Machado] falando: "Oh querido, tudo bem? Bom, acabei escrevendo aí sobre o nosso divórcio. É, mas eu vou cantar para você.' E era bem bonita a música, graças a Deus. Era assim: 'te amo demais, parabéns pelo que a gente viveu.'"

A gente escreve sobre a nossa vida e a gente tá presente na vida do outro, é inevitável, é impossível. Somos amigos há muitos anos. Lilian

A cantora e compositora contou como é sua relação com a irmã, Layane. "Quem é irmã sabe, irmãs e irmãs, amigas à parte. Não é todo mundo que é amigo, não. Então a gente escolheu ser amigas e o Jê, a gente agarrou nele, uma em cada perna, e a gente não larga nunca mais."

'Se é difícil pra herdeiro, imagine pra nós'

As cantoras, que junto a Jean Machado formam a banda, relembraram o começo da carreira. "Começamos na Simonami e éramos um quinteto. A banda acabou porque a gente meio que cansou de fazer o mesmo formato, tava difícil de levar. Em 2015 a gente fez uma reunião e decidiu acabar. Eu tava muito cansada e precisava terminar a faculdade", disse Lilian.

Ser artista no Brasil é difícil. Imagina se é difícil para herdeiro, imagine para nós. Lilian

Lilian contou das dificuldades que passaram com a banda Simonami. "Eu não fazia conta, não me importava com grana. E aí acho que isso foi desgastando a gente no sentido de a gente trabalhar em Curitiba, a banda crescendo, mas o retorno financeiro era muito pouco. Naquela época eu estava trabalhando em uns três empregos, tinha que terminar a faculdade, e aí tinha uns shows."

A banda dava bom, a gente tocava mais, mas eu não conseguia dar conta das coisas. Lilian

