Naomi Watts conta como menopausa precoce a afetou: 'Me senti solitária'

Naomi Watts, 56, está promovendo seu novo livro, em que conta como lidou com a menopausa precoce aos 36 anos.

O que aconteceu

A obra chama-se "Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause" ("Ouso Dizer: Tudo o Que Gostaria de ter Ficado Sabendo Sobre a Menopausa", em português) e acaba de ser lançada.

A atriz relata que os sintomas começaram a aparecer meses após dar à luz a seu segundo filho, Samuel, 16. "Tive dois filhos [Alexander, o mais velho, tem 17], mas comecei a ter sintomas pesados assim que parei de amamentar o meu caçula. Me senti muito solitária e com medo. Gostaria que tivesse existido um livro [sobre o assunto] à época, quando a internet não era tão ativa como hoje. Havia pouquíssima informação", desabafou ela, em participação no programa Loose Women.

A falta de conhecimento geral acerca do tema também contribuiu para a dificuldade de Naomi em lidar com a questão. "Sempre que eu tentava falar com amigos sobre isso, era recebida com risadas nervosas: 'Não seja boba, você é muito jovem para estar na menopausa'. Isso meio que me fez recuar cada vez mais na minha vergonha. Eu queria que houvesse algum tipo de manual que me dissesse que não era o fim."

Ela admite ter escondido o fato por muito tempo em razão do medo de prejudicar a carreira. "Parecia que eu tinha sido marcada com esse rótulo de 'este é o fim, e você não será mais sexy ou protagonista de nada'. Então, guardei esse segredo por um longo tempo antes de me abrir sobre ele."