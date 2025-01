Lady Gaga, Billie Eilish e Green Day fazem show em Los Angeles para ajudar vítimas de incêndios

Por Lisa Richwine e Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - Billie Eilish cantou com Green Day enquanto Stevie Nicks agradeceu aos bombeiros que salvaram sua casa em dois concertos repletos de estrelas na quinta-feira para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas dos incêndios em Los Angeles.

O evento beneficente FireAid contou com duplas surpresas e apresentações que abrangeram várias gerações, muitas delas com conexões com as comunidades devastadas de Pacific Palisades e Altadena.

Artistas em dois locais em Inglewood, perto de Los Angeles, agradeceram aos socorristas entre baladas suaves, momentos pungentes e apresentações empolgantes de rock e pop.

Nicks, a cantora e artista solo do Fleetwood Mac, dedicou "Landslide" aos bombeiros que mantiveram o incêndio em Palisades, no início de janeiro, longe de sua casa.

"Eles nunca desistiram", disse ela. "Até que você realmente veja, não dá para acreditar na bravura desses homens."

Em uma das várias surpresas, Eilish se juntou ao Green Day para abrir os shows do FireAid com um dueto da música da banda "Last Night on Earth".

"É um dos shows mais importantes que já fizemos", afirmou Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, em uma entrevista antes do show. O grupo de punk-rock da Bay Area gravou vários álbuns em Hollywood, disse ele, e considera Los Angeles como uma segunda casa.

"É muito importante para nós fazermos nossa parte de uma forma pequena", disse Armstrong.

Eilish, natural de Los Angeles, mais tarde se juntou a seu irmão Finneas para um show acústico "calmo e tranquilo" com "The Greatest" e "Birds of a Feather".

Lady Gaga, a artista que encerrou a noite, sentou-se ao piano e cantou uma música "esperançosa" que ela disse ter escrito com seu noivo, o empresário Michael Polansky, especificamente para o show do FireAid.

"Tudo o que eu preciso é de tempo", ela cantou em um refrão animado, "para curar minhas asas quebradas, e então eu vou voar".

Vídeos de sobreviventes do incêndio foram intercalados entre as apresentações musicais. Nas telas, os espectadores receberam instruções sobre como fazer doações por meio de mensagens de texto ou de um site.