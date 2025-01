Karla Sofía Gascón desativa conta no X após publicações ofensivas serem resgatadas

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón desativou sua conta no X, o antigo Twitter, na manhã desta sexta-feira, 31, após ter publicações ofensivas resgatadas por internautas. A artista, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em Emilia Pérez, está sendo alvo de críticas por conta de falas antigas problemáticas postadas na rede social.

A atriz enviou um comunicado pedindo desculpas pelas publicações para a revista norte-americana Variety. "Quero reconhecer a conversa em torno de minhas postagens anteriores nas redes sociais, que causaram dor. Como alguém de uma comunidade marginalizada, conheço muito bem esse sofrimento e lamento profundamente por aqueles em que causei dor. Toda a minha vida tenho lutado por um mundo melhor. Acredito que a luz sempre triunfará sobre as trevas", se desculpou.

Entre os tópicos mencionados pela atriz, estão o assassinato de George Floyd, ataques terroristas na França, islamismo, a pandemia de covid-19 e críticas ao próprio Oscar. A maioria das publicações foram apagadas após serem descobertas, mas o estrago já estava feito - Gascón foi acusada de racismo e intolerância religiosa.

"Eu realmente acredito que poucas pessoas se importaram com George Floyd, um viciado em drogas e um traficante, mas sua morte serviu para destacar mais uma vez que há aqueles que ainda considerem os negros como macacos sem direitos e aqueles que consideram que policiais sejam assassinos. Tudo errado", escreveu no X em 2020. A morte de Floyd impulsionou o movimento Black Lives Matter.

Ela também comentou sobre um ataque terrorista que aconteceu em Nice, na França, em outubro de 2020, no qual três pessoas foram esfaqueadas e uma foi decapitada. "Novo atentado na França, decapitados em Nice por um desses retardados de Alá. Quantas vezes teremos que expulsar esses energúmenos da Europa até nos darmos conta de que sua religião é incompatível com os valores ocidentais?"

A atriz chegou a criticar a cerimônia do Oscar 2021, que consagrou Nomadland, de Chloe Zhao, como grande vencedor. "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia para filmes independentes e de protesto. Não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, uma manifestação do Black Lives Matter ou do 8M [movimento pela luta das mulheres]."