Karla Sofía Gascón apaga X após polêmica: 'Fui ameaçada de morte'

Karla Sofía Gascón, 52, a protagonista de "Emilia Pérez", apagou sua conta no X, antigo Twitter após tuítes antigos e polêmicos da atriz viralizarem.

O que aconteceu

Após deletar o perfil na rede social, Gascón enviou uma declaração ao site norte-americano The Hollywood Reporter. "Sinto muito, mas não posso mais permitir que essa campanha de ódio e desinformação afete a mim e minha família", afirmou.

Fui ameaçada de morte, insultada, abusada e assediada até a exaustão. Tenho uma filha maravilhosa para proteger, que amo loucamente e que me apoia em tudo.

Atriz pediu desculpas pelas declarações polêmicas e disse que as falas foram trazidas à tona para afundá-la. "Está claro que há algo muito obscuro por trás disso".

Artista admitiu discordar das afirmações feitas no passado. "Expressei minha opinião sobre todas as coisas que me tocaram, muitas vezes errônea, mas que mudou ao longo da minha própria experiência. Sempre usei minhas redes sociais como um diário. Às vezes, nem tenho consciência de ter escrito algo negativo."