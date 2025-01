Juliette mostra lado sensual em novo EP: 'Sempre tive fama de sedutora'

Depois de acumular milhões de reproduções e visualizações com o álbum "Ciclone", Juliette acaba de estrear uma nova fase com o EP "Esquenta". Nas duas faixas, "Boyzinho" e "Quarto Proibido", em colaboração com MC GW, a campeã do BBB 21 mostra um lado mais sensual e ousado.

Em entrevista ao TOCA, ela conta as inspirações por trás do novo projeto e detalhes do processo de composição, além de falar da consolidação de sua carreira de cantora.

Além de estar sendo amada e amando, sempre fui [sensual]. As outras facetas sobressaíram mais que essa [no BBB], [...] mas eu sempre tive fama entre minhas amigas de seduzir todo mundo, pegar todo mundo. Faltava mostrar essa Juliette que eu sempre fui.

Juliette

A cantora diz que esse é um de seus lados que "mais ama" e que é natural mostrá-lo nesse momento. "Estou numa fase leve, feliz, mais sensual. Os meus trabalhos não refletiam tanto esse lado, [...] e hoje me sinto mais corajosa e menos insegura, musicalmente, para falar o que eu quero".

As músicas foram compostas em "camps" (ou acampamentos) de composição, junto a outros compositores e artistas. Ela participou do processo de compor e do arranjo de ambas as faixas.

A inspiração por trás de "Esquenta" é o noivo, Kaique Ceverny, atleta de crossfit. "Não queria que 'Boyzinho' fosse muito melosa e romântica, então contei nossa história. Eu que dei em cima, que uso a gíria 'boyzinho' no Nordeste. [Durante a composição], reunimos ideias: o bicho é bonito, parece que foi esculpido, é um gostoso, nem é famoso. Aí musicamos e fizemos essa narrativa."

Eu adoro escrever. Em 'Ciclone', participei 100%, mesmo quando eu não entrava como compositora. [...] Desde então, estou começando a pensar musicalmente, porque antes pensava textualmente. Eu adoro, amo. Quando você escreve ou participa, você se apropria daquilo e canta com mais verdade. É mais orgânico e real.

Juliette

As faixas vão entrar em um novo álbum, ainda sem previsão de lançamento. Após "Esquenta", Juliette lançará o EP "A Farra", com mais duas músicas. As quatro faixas de trabalho serão absorvidas por esse novo álbum. Ela não promete clipes para todas as faixas, mas afirma que lançará conteúdos audiovisuais para apoiar a divulgação do trabalho.

Juliette em ensaio para seu novo EP, "Esquenta" Imagem: Gabriela Schmidt

Cheia de atribuições, Juliette diz que sempre foi múltipla

Desde o BBB, Juliette, que era advogada e maquiadora, multiplicou suas funções. Com a vitória no programa, ela também virou influenciadora, garota-propaganda e, claro, cantora.

Para ela, as muitas profissões não definem quem ela é. "Eu busquei fazer o caminho inverso: ver quem eu sou e o que eu faço, e faço diversas coisas, sou várias coisas. [...] Quando eu saí do BBB e outras oportunidades profissionais apareceram, eu fui para aquela que já estava em mim."

A música já estava em mim, eu só não trabalhava com ela. [...] Fui fiel ao que sou e não ao que as pessoas me enxergam e nem à minha profissão. No início, foi confuso, porque estava acostumada a estudar, trabalhar e, agora, cantar. Mas olhei para dentro e enxerguei que sempre fui isso, só não pratiquei. Sempre fui múltipla.

Juliette

A "multiplicidade" de Juliette também serve para rebater quem criticou sua decisão de seguir carreira musical. "A música também faz parte de mim e eu não posso silenciar isso porque uma pessoa acha que eu deveria fazer uma coisa ou outra."