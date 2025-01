Grammy 2025: veja indicados, onde assistir e quem se apresenta na premiação

A 67ª edição do Grammy acontece neste domingo (2), na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O evento premia os melhores lançamentos musicais do ano. Saiba tudo sobre a premiação:

Onde assistir ao Grammy?

O Grammy 2025 vai ser transmitido ao vivo pela TNT e pela plataforma de streaming Max a partir das 21h15.

Quem vai se apresentar no Grammy 2025?

Benson Boone

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Doechii

RAYE

Sabrina Carpenter

Shakira

Teddy Swims

Quem são os indicados deste ano?

Beyoncé lidera a lista, com 11 indicações. A maior vencedora da história da premiação está indicada às categorias principais e em categorias de pop, rap, country e música americana. Em março deste ano, a artista lançou o álbum "COWBOY CARTER", em que investiu na música country.

Anitta e Milton Nascimento representam o Brasil na premiação. Anitta foi indicada na categoria melhor álbum de pop latino por "Funk Generation". Milton Nascimento concorre a melhor álbum vocal de jazz com "Milton + esperanza", feito em parceria com a norte-americana Esperanza Spalding.

Eliane Elias e Hamilton de Holanda são os outros dois brasileiros que disputam o prêmio de álbum melhor álbum latino de jazz. Eliane Elias, com "Time and Again", e Hamilton de Holanda, com "COLLAB", em parceria com o cubano Gonzalo Rubalcaba.

Confira a lista dos principais indicados:

Gravação do ano

"Now and Then" - The Beatles

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"360" - Charli xcx

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

Álbum do ano

"New Blue Sun" - André 3000

"Cowboy Carter" - Beyoncé

"Short n' Sweet" - Sabrina Carpenter

"Brat" - Charli xcx

"Djesse Vol. 4" - Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft" - Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" - Chappell Roan

"The Tortured Poets Department" - Taylor Swift

Canção do ano

"A Bar Song (Tipsy)" - Shaboozey

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

"Fortnight" - Taylor Swift feat. Post Malone

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

"Not Like Us" - Kendrick Lamar

"Please Please Please" - Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" - Beyoncé

Artista revelação

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance pop solo

"Bodyguard" - Beyoncé

"Espresso" - Sabrina Carpenter

"Apple" - Charli xcx

"Birds of a Feather" - Billie Eilish

"Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

Melhor performance pop em dupla ou grupo

"Us" - Gracie Abrams feat. Taylor Swift

"Levii's Jeans" - Beyoncé feat. Post Malone

"Guess" - Charli xcx & Billie Eilish

"The Boy Is Mine" - Ariana Grande, Brandy & Monica

"Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor gravação de dance/pop

"Make You Mine" - Madison Beer

"Von Dutch" - Charli XCX

"L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]" - Billie Eilish

"Yes, And?" - Ariana Grande

"Got Me Started" - Troye Sivan

Melhor álbum de rock

"Happiness Bastards" - The Black Crowes

"Romance" - Fontaines D.C.

"Saviors" - Green Day

"TANGK" - Idles

"Dark Matter" - Pearl Jam

"Hackney Diamonds" - The Rolling Stones

"No Name" - Jack White

Melhor álbum de R&B

"11:11 (Deluxe)" - Chris Brown

"Vantablack" - Lalah Hathaway

"Revenge" - Muni Long

"Algorithm" - Lucky Daye

"Coming Home" - Usher

Melhor álbum pop latino

"Funk Generation," Anitta

"El Viaje," Luis Fonsi

"García," Kany García

"Las Mujeres Ya No Lloran," Shakira

"Orquídeas," Kali Uchis

Quem vota na premiação?

Assim como no Oscar, são os membros da Academia de Gravação dos EUA que votam no Grammy. Essa academia é composta por profissionais da indústria musical, como músicos, engenheiros de som, compositores e produtores.

As músicas indicadas foram lançadas entre 16 de setembro de 2023 e 30 de agosto de 2024. Esse é o período de elegibilidade da premiação.

A lista completa de indicados pode ser encontrada no site oficial do Grammy.