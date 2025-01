Giovanna desiste da Prova do Líder após sete horas de resistência

Colaboração para Splash, no Rio

Giovanna desistiu da Prova do Líder. Após mais de sete horas na disputa, a irmã e dupla de Gracyanne Barbosa resolveu deixar o espaço de provas reclamando de dores.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Giovanna não disfarçou a dificuldade. No amanhecer desta sexta-feira (31), ela não conseguiu segurar e soltou. "Nossa, tô com muita vontade de fazer xixi." Mais tarde, a irmã de Gracyanne Barbosa fez outra reclamação. "Minha barriga tá doendo muito", comentou. Minutos depois, a sister acabou desistindo da prova.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas