Encontro explosivo entre Fátima, Robson e Gael movimenta 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (31) de "Mania de Você" (Globo), Fátima (Mariana Santos) procura Gael (Igor Cosso), mas esse encontro promete grandes emoções.

A funcionária de Berta (Eliane Giardini) se surpreende ao ver Robson (Eriberto Leão) no resort, dizendo que arrumou um emprego em Angra.

Cheia de coragem, no capítulo seguinte, Fátima vai enfrenta Robson, pois perceberá a intenção do marido de prejudicar sua relação com Gael.

Robson (Eriberto Leão) e Fátima (Mariana Santos) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta sexta: Viola avisa a Mércia que irá à polícia se Volney não aparecer até o fim do dia. Daniel fica impressionado com o desempenho de Mércia. Mércia despista Diana sobre Volney.

Sirlei flagra Ísis e Leidi atentando contra Berta. Luma segue Mércia. Viola denuncia o desaparecimento de Volney à polícia. Luma observa Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.