Clara Chía é flagrada 'devastada' na Espanha após Piqué se mudar para Miami

Clara Chía, 25, namorada de Gerard Piqué, 37, foi vista cabisbaixa após o ex-jogador se mudar para Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A jovem ficou sozinha em Barcelona, na Espanha, depois da mudança de Piqué. Segundo o jornalista Jordi Martín, ela estaria "devastada" após a decisão do ex-atleta e os últimos acontecimentos no relacionamento.

O programa "El Gordo y La Flaca" mostrou fotos da jovem andando sozinha e triste pelas ruas. Ela expressou um semblante desanimado e fechado, sugerindo que poderia ter chorado pouco antes.

Para o jornalista, os cliques sugerem que o casal estaria vivendo uma crise. "Dissemos ontem que a relação entre Piqué e Clara Chía podia estar por um fio, que ela ficou em Barcelona, devastada. Esta manhã chegaram imagens que corroboram a informação", afirmou.

A tristeza de Clara levantou dúvidas sobre o atual status do relacionamento dos dois. "Ela é vista em um estado de profunda tristeza, devastada e muito preocupada. Ela deve ter chorado porque os olhos estão vermelhos e pequenos. Isso corrobora que há uma crise na relação, porque o paparazzo disse que a viu em um estado muito triste", pontuou Martín.

Piqué se mudou para um apartamento nos Estados Unidos recentemente. O novo passo teria sido um pedido de Shakira, que iniciará sua nova turnê em breve e queria que o ex ficasse com os filhos do casal, Milan e Sasha.

O ex-craque do Barcelona, no entanto, deixou a namorada para trás. De acordo com a imprensa internacional, esse teria sido um desejo dos próprios filhos de Piqué, que supostamente não querem conviver com a namorada do pai. O portal Vanitatis afirmou que Clara ainda nem conheceu os enteados em três anos de relacionamento.

Segundo pessoas próximas, Clara teria dado um ultimato a Piqué após se chatear com a situação. Enquanto o empresário cogita passar o ano todo em Miami, a jovem se aborreceu pela dificuldade de lidar com a distância entre ela e o amado.