Bocardi rompe silêncio sobre demissão da Globo: 'Consciência tranquila'

Rodrigo Bocardi rompeu o silêncio sobre demissão da Globo e afirmou estar com a "consciência tranquila". O apresentador, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, foi demitido na quinta-feira (30), por infringir "normas éticas" da empresa.

O que Bocardi falou

Jornalista disse que tomou "susto" com a demissão, mas ressaltou que "está tudo bem". "Que dia, mas quero compartilhar esse sentimento com vocês. Está tudo bem, não quis deixar passar tanto tempo para dar satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira como eu gosto, sem texto sem nada para agradecer", declarou em vídeo no Instagram na noite desta sexta-feira (31).

Rodrigo disse ser grato à Globo pelos anos de parceria. "Agradecer a TV Globo, [são] 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, oportunidade. A gente fez muita coisa: chorou, sorriu, se divertiu, ficou de mau humor. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão crescente, forte, potente, de todos os dias de interação e respeito comigo que eu só agradeço".

Ele afirmou que nos 25 anos de emissora agiu sempre dentro dos "mesmos princípios", por isso está com a "consciência tranquila". "E de crítica, de cobrança, e eu tentado ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes não agradando a todos. Mas quero dizer a vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios. É isso que deixa minha consciência tranquila, bem tranquila".

Bocardi falou que pretende se conectar mais com os seguidores e deixou em aberto seu futuro na TV. "Quero dizer que vou aparecer mais vezes aqui, a gente vai se falar mais e vai tá junto. E quem sabe em outros lugares falando bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o quê? Tem um futuro bonito. Temos muitos caminhos para percorrermos juntos".

O apresentador desejou boa sorte a quem for substituí-lo no Bom Dia SP. "Fiquem bem, aceite essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês, à TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia SP, que continue sendo a potência que sempre foi. E a gente se vê. O final de semana está chegando. Curta da mesma forma que eu vou curtir. E amanhã? Já sabe: durma até a hora de acordar".

Globo demite Rodrigo Bocardi

Globo anunciou demissão de Bocardi, na quinta-feira (30), por "descumprir normas éticas" do jornalismo da emissora. Procurado, o canal disse que não dará mais detalhes sobre o desligamento do profissional. Saída do jornalista, no entanto, expõe "teto de vidro" e relação com políticos, que geraram desgaste nos bastidores.

Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance. Globo

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que decisão teria partido do departamento de compliance da empresa. Ele teria sido acusado de, em paralelo ao trabalho no canal da família Marinho, prestar serviços para uma empresa que atende prefeituras da Grande São Paulo.

Dívidas de empresas

Bocardi mantinha abertas três empresas em seu nome em paralelo ao seu trabalho na Globo. A Free Live Produções e Editora (desde 1997), a DigLog Produções e Editora (desde 2015) e a Digital 720 (aberta em 2017). As empresas estão registradas como "produtoras de vídeo e publicidade".

A Free Live e a Diglog aparecem na relação de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme apurado pela reportagem de Splash. Vale lembrar que a lista não inclui débitos que possam ter sido parcelados pelo apresentador.

Só a Free Live soma dívida de R$ 1.888.136,07. A empresa, que também tem como sócia a esposa do jornalista, a empresária Ana Claudia Bernardino Bocardi, foi aberta em 1997 com um capital social de R$ 1.000. A Free Live está sediada em São Paulo e tem como atividades "a produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão".

Já a Diglog acumula débito de R$ 412.164,21. A dívida da empresa com o Simples Nacional está em R$ 395 mil, de acordo com consulta realizada pela reportagem na tarde de sexta-feira (31). A marca, que foi aberta em 2015, presta serviços de consultoria em publicidade e organização de feiras, congressos, exposições e festas.

Procurado por Splash, o apresentador não retornou até o momento. A reportagem também fez contato com advogados que representaram o jornalista em processos judiciais, mas não obteve resposta. O espaço está aberto.