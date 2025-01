De Marília Gabriela e Fausto Silva a Bocardi: os nomes que marcaram o BDSP

Rodrigo Bocardi, 49, deixou o comando do Bom Dia São Paulo nesta quinta-feira (30), após ser demitido pela Globo. O telejornal será assumido "interinamente" por Sabina Simonato, que já exercia o posto de âncora durante algumas ausências do apresentador.

Ao longo de quase 50 anos no ar, o telejornal foi "laboratório" para vários jornalistas renomados. O "BDSP" participou da formação de muitos profissionais da área, especialmente por ter começado com um caráter experimental desde o início. Veja alguns nomes que já passaram por lá.

Faustão

A estreia de Fausto Silva na Globo foi no 'Bom Dia São Paulo' Imagem: Reprodução/TV Globo

A estreia de Fausto Silva na TV Globo foi justamente no telejornal de São Paulo. O apresentador iniciou os trabalhos na emissora em 1982, quando foi comentarista de esportes no noticiário matinal.

Marília Gabriela

Marília Gabriela também esteve no Bom Dia São Paulo Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram@gabi_mariliagabriela

Antes de ser um fenômeno nacional, a apresentadora também esteve no jornal paulistano. Segundo o Memória Globo, a jornalista fez entrevistas de atualidades no Bom Dia São Paulo.

Carlos Nascimento

Carlos Nascimento fez parte do 'Bom Dia São Paulo' Imagem: Reprodução/SBT

Um dos jornalistas mais conhecidos da TV, Carlos Nascimento estreou na Globo através do Bom Dia São Paulo. Ele trazia um panorama do trânsito da cidade. Ele também assumiu o posto de âncora do telejornal.

Carlos Tramontina

Carlos Tramontina no aniversário de 10 anos do 'Bom Dia São Paulo' Imagem: Reprodução/Instagram

O apresentador foi âncora e um dos editores do telejornal a partir do fim da década de 1980. Era ele quem estava à frente do noticiário na celebração dos 10 anos do BDSP, em 1987.

Maurício Kubrusly

Maurício Kubrusly em reportagem no 'Bom Dia São Paulo' em 1987 Imagem: Reprodução/TV Globo

Um dos repórteres mais emblemáticos da TV brasileira também fez parte do elenco do BDSP. Kubrusly conduzia reportagens no telejornal paulistano e também estava presente na celebração dos 10 anos do programa.

Mariana Godoy

Mariana Godoy apresentando o 'Bom Dia São Paulo' Imagem: Reprodução/TV Globo

A jornalista foi uma das âncoras mais longevas do jornal — ela ficou à frente da bancada do BDSP de 2001 a 2010. Neste período o noticiário passou a trazer cada vez mais temas sociais das comunidades locais e abriu espaço para notícias do interior do estado.

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi passou mais de 10 anos à frente do Bom Dia São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

Após a saída de Carla Vilhena, o ex-correspondente da Globo em Nova York assumiu o posto de âncora do Bom Dia São Paulo em maio de 2013. Bocardi ficou à frente do telejornal por quase 12 anos, período marcado por sua descontração e proximidade com espectadores.