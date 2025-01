Bill Gates diz que 'guinada à direita do mundo tech' o surpreendeu

O cofundador da Microsoft Bil Gates diz que se surpreendeu com a guinada à direita recente de figurões do ramo da tecnologia.

O que aconteceu

Pioneiro da tecnologia se define como uma pessoa de centro-esquerda, a favor de uma "tributação mais progressiva, que onere os mais ricos". Declarações foram feitas em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira (31), por ocasião do lançamento do seu livro "Código Fonte: Como Tudo Começou" (Cia da Letras).

Gates diz que na Califórnia (estado sede das maiores empresas de tecnologia do mundo), a maioria das pessoas era de esquerda ou centro-esquerda. A exceção era o Peter Thiel, fundador do PayPal, que "expressava opiniões mais confusas e diversas".

Posse de Trump em 20 de janeiro contou com os chefes de big techs. Dentre eles, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, mostrou alinhamento ao novo presidente dos EUA - a companhia inclusive deve indenizar o presidente após bani-lo por compartilhar desinformação. Elon Musk, dono do X e CEO da Tesla, faz parte do governo recém-eleito no país.

Apesar de notar a mudança, Gates diz que tem boa relação com todos. Sobre Musk, o cofundador da Microsoft reconhece que o empresário sul-africano é "brilhante, rico e influente" e que mantém "contato com qualquer governo, republicano ou democrata" por causa de sua fundação filantrópica.

Uso de maconha e inveja de Steve Jobs

Gates fala que usou maconha e tinha inveja de Steve Jobs, cofundador da Apple. Na autobiografia, ele diz que usava droga para "impressionar as garotas, mas não deu certo". Sobre Jobs, cita a admiração pelas habilidades sociais do empresário e comenta uma brincadeira que o empresário fez com ele um dia: "uma vez, ele brincou que, se eu tomasse ácido, talvez fizesse produtos de maior bom gosto"

Infância difícil. Na autobiografia, Gates fala da relação difícil com os pais - sobretudo com a mãe, muito rígida, o que o ajudou a lidar com pessoas mais velhas.

Bill Gates fundou a Microsoft ao lado de Paul Allen (1953 - 2018). O maior feito da Microsoft foi em criar uma interface de computador fácil e acessível, o Windows, o que ajudou na disseminação do computador pessoal. Gates deixou as operações da Microsoft em 2000 e atualmente é conselheiro de tecnologia da empresa.

"Código Fonte: Como Tudo Começou" (Cia da Letras) chega às livrarias em 4 de fevereiro.