Vinícius e Aline são eliminados da Prova do Líder; duplas ainda disputam

Vinícius e Aline, do BBB 25, foram eliminados da Prova do Líder na manhã desta sexta-feira (31) às 10h24.

O que aconteceu

A disputa teve início na edição ao vivo desta quinta-feira (30) às 23h19 (horário de Brasília), o que significa que Vinícius aguentou mais de 11 horas nela. A prova continua com quatro duplas: Renata e Eva, Vitória Strada e Mateus, Camilla e Thamiris e Maike e Gabriel.

Como é a prova?

Todos os brothers participaram da dinâmica. As duplas se dividiram: um participante foi para o provódromo e o outro ficou no gramado.

A cada rodada, moedas caem do teto. No provódromo, o jogador usa um contador eletrônico para contabilizar as moedas. O objetivo é acertar ou chegar o mais próximo do gabarito.

O participante que acertar o número de moedas que caíram ou chegar mais próximo da quantidade é o primeiro do ranking. Ele acumula as moedas que contou em seu baú. Em caso de empate, haverá uma nova rodada somente entre os empatados.

Se o parceiro no provódromo vencer a rodada, o jogador do gramado deve bater na botoeira antes do tempo. Caso aperte no tempo correto, ele gira a roleta e recebe um prêmio. Se não apertar o botão antes do tempo, a dupla está eliminada.

Há rodadas eliminatórias, mas apenas o público sabe. Vence quem resistir por mais tempo.

Acompanhe atualizações

10:24: Vinícius é eliminado da prova pela rodada eliminatória. Quatro duplas continuam.

10:19: Prova completa 11h. Cinco duplas continuam na disputa.

09:19: Prova completa 10h. Cinco duplas continuam na disputa.

08:29: Os gêmeos desistem da prova. Cinco duplas seguem no jogo.

08:19: Prova completa 9h. Seis duplas continuam na disputa.

07:41: Diego Hypolito é eliminado da prova pela rodada eliminatória. Seis duplas continuam.

07:19: Prova completa 8h. Sete duplas continuam na disputa.

06:55: Giovanna desiste da prova. Sete duplas seguem no jogo.

06:19: Prova completa 7h e oito duplas seguem no jogo.

05:47: Guilherme e Joselma são a segunda dupla eliminada. Oito duplas continuam na disputa.

05:19: Prova completa 6h. Nove duplas estão no jogo.

04:19: Prova chega a 5h. Nove duplas seguem na disputa.

03:19: Prova completa quatro horas, com nove duplas em jogo.

03:17: Diogo e Vilma são a primeira dupla eliminada da prova.

02:19: Prova completa três horas, com dez duplas em jogo.

01:52: Gracyanne chorou na Prova do Líder ao relembrar período que viveu nas ruas.

01h19: Prova completa duas horas. Dez duplas estão em jogo.

00h19: Prova completa uma hora, com dez duplas em jogo.

23h19: Início da prova.

