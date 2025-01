'BBB 25': quem venceu a primeira prova do líder de resistência?

Maike e Gabriel venceram a Prova do Líder no BBB 25, após mais de 20 horas de resistência. Camilla chorou antes de desistir do desafio. Ela e Thamiris disputaram a reta final com a dupla vencedora.

A dinâmica foi iniciada na noite desta quinta-feira, 30, com Diogo e Vilma sendo os primeiros eliminados. Guilherme e Delma, segunda dupla eliminada, saíram apenas de manhã.

As duplas foram divididas entre gramado e provódromo. Dentro da cabine, eles deveriam contar moedas e registrar o número através de um botão. Quem ficasse mais próximo do valor real ganharia a rodada e adicionaria o valor ao total de moedas da dupla.

O integrante da dupla que estivesse no gramado deveria bater no botão quando o participante da cabine ganhasse a rodada. Ele também girava uma roleta que concedia mais moedas ou a chance de conversar com a dupla por 20 segundos.