BBB 25: Dani Hypolito define alvos no Paredão: 'Sabemos quem vota na gente'

Daniele Hypólito já está pensando no próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A atleta conta a Gracyanne Barbosa que já tem seus alvos na casa. Ela cita os atritos que tiveram com Maike e Gabriel - que venceram a Prova de Resistência. "Só que a gente não tem atrito com mais ninguém", pontuou a ex-ginasta.

A gente sabe quem vota na gente, a gente não tem atrito, mas temos outras opções, sim, para votar, porque votam na gente. Tem uma dupla que vota na gente que não tem nem motivo para votar , explica Daniele.

A dupla de Diego Hypólito analisa as atitudes que o irmão teve no início do programa que devem ser usadas como argumento de voto. "Mas é que o Diego gosta muito dos Joãos, só que é uma coisa que eu falei para ele: 'Aqui a gente gosta das pessoas, mas a gente tem que pensar que, nesse momento, a gente é alvo, precisamos nos proteger do Paredão", concluiu.