Namorada de Belo reaparece após assalto à mão armada: 'Fiquei desesperada'

Rayane Figliuzzi reapareceu nas redes sociais dias após ser assaltada no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Rayane teve arma apontada na cabeça em assalto no Rio de Janeiro no começo da semana. Ela tranquilizou os fãs nesta sexta-feira (31): "Eu teria que dar uma satisfação para vocês, mas ainda não estava com a cabeça muito boa. Tudo o que aconteceu comigo na segunda-feira (27) foi bem traumático, bem difícil, a pior sensação que tive na minha vida de tudo o que aconteceu. Mas graças a Deus estou bem".

Ela disse que estava sozinha, sem a presença do filho Zion. Rayane contou que ia ao dentista, quando foi surpreendida no estacionamento de um shopping no Rio de Janeiro.

Estacionei o meu carro. Quando parei, veio uma moto e dois caras. Veio um cara de longe, andando na minha direção, me avisando para entrar no carro porque eu ia ser assaltada. Mas eu já tinha botado a chave na bolsa e já tava saindo. Quando o cara [bandido] percebeu que um homem tava tentando me avisar, ele o fez de refém. Fiquei desesperada, não entendia o que estava acontecendo. Rayane Figliuzzi

Rayane contou que ficou muito nervosa, mas não hesitou em dar seus pertences aos criminosos: "O menino tava com o revólver. Pensei que o cara ia me matar. Dei tudo pra ele: celular, bolsa, a chave do meu carro".

A empresária conta que a segurança foi acionada após o ocorrido: "Os dois guardas do shopping ficaram me olhando e falaram que chamaram a segurança. (...) Fiquei muito preocupada com o cara que tinha me ajudado e ficado de refém. Queria te agradecer de coração".

Rayene compartilhou mensagem do homem que a ajudou: "Fui rendido junto com você naquele assalto e queria dizer que sinto muito pelo que aconteceu. Felizmente, nada aconteceu comigo, mas se precisar de mim para qualquer coisa como testemunhar, estou à disposição", escreveu o homem por mensagem direta no Instagram.

Rayane disse que não respondeu o homem nas mensagens, mas agradeceu nos Stories: "Não sei se faria alguma coisa assim [por alguém], de verdade. Botar sua vida em risco por causa de uma pessoa. Ele foi incrível comigo. Muito obrigada".

Por fim, ela deixou um alerta e afirmou que merece um lugar com mais segurança, pedindo para que crimes não sejam normalizados: "Não normalize isso. A gente mora no Rio de Janeiro? Sim, mas está cada vez mais perigoso. (...) Não faz sentido um assalto em um espaço privado".