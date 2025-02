Antes sequer de lançar novo filme, Warner Bros é processada por direitos autorais de "Superman"

Por Blake Brittain

(Reuters) - Os responsáveis pelo espólio de um dos cocriadores do Super-Homem processaram a Warner Bros. Discovery antes do lançamento do novo filme, "Superman", parte de um relançamento da franquia da DC Comics.

O processo foi impetrado nesta sexta-feira em um tribunal federal de Nova York, pelos herdeiros do espólio do ilustrador Joseph Shuster, que criou o famoso super-herói ao lado do escritor Jerome Siegel.

A ação alega que Shuster e Siegel licenciaram seus direitos sobre o personagem para a Detective Comics, antecessora da DC Comics, agora uma subsidiária da Warner. O processo diz que, sob a lei britânica, os direitos de Shuster passaram para o seu espólio em 2017, 25 anos após sua morte.

O espólio acusa a Warner de não pagar royalties para usar o Superman no Reino Unido, Canadá, Austrália e outros países fora dos Estados Unidos.

O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn e estrelado por David Corenswet, deve ser lançado em julho nos cinemas. O litígio pode prejudicar a distribuição internacional da produção.

Os responsáveis pelo espólio de Shuster pedem indenizações e uma proibição da Warner de retratar o Superman sem uma licença.

"Discordamos fundamentalmente dos méritos do processo e defenderemos os nossos direitos vigorosamente", disse um porta-voz da Warner.