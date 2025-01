Alfredo mexe os pauzinhos e muda a vida de Eugênia em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (31) de "Garota do Momento" (Globo), Guto (Pedro Goifman) vai rejeitar Eugênia (Klara Castanho) de forma mais incisiva. Afinal, ele já notou que está apaixonado por Vinicius e não quer voltar para a ex.

Sabendo da rejeição de Eugênia, Jacira (Flávia Reis) garante a Alfredo (Eduardo Sterblitch) que a garota e Topete (Gabriel Milane) ainda serão um casal.

Alfredo então toma as rédeas da situação e contrata o Topete para o programa de rádio.

Topete (Gabriel Milane) e Eugênia (Klara Castanho) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Zélia explica a Flora o trabalho que arrumou para a sobrinha. Carlito se revolta contra Marlene. Beto avisa a Beatriz que Alcina vendeu os quadros para outra pessoa. Maristela aprova Flora.

Edu e Guto não cedem às chantagens de Nelson. Clarice anuncia que não tomará mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta. Alfredo confessa a Teresa sua paixão por Anita. Carlito descobre uma carta de seu pai. Flora procura Arlete.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.