Vitória Strada se desentende com Mateus no BBB: 'Respeita'

Na madrugada desta quinta-feira (30), o BBB 25 foi marcado por um desentendimento entre Vitória Strada e Mateus Pires durante o after que seguiu o Show de Quarta.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Após observar Mateus dançando de forma descontraída com Eva durante a festa, Vitória demonstrou sua insatisfação. A atriz cobrou mais respeito do colega de confinamento. "Eu virei as costas, você estava dançando e tal. Por que te trata como se nada tivesse acontecido, super de boa, e eu, que cheguei para conversar, não? Você entende?", questionou. "Eu achei que ela fosse trocar uma ideia com você. Não trocou?", pergunta Mateus.

O brother, tentou se justificar. "Eu achei que ela fosse trocar uma ideia com você. Não trocou?". Vitória, respondeu em tom de desabafo. "Eu olho para o lado e você está... Pô, Mateus, respeita um pouquinho do momento.", pede a sister. Mateus tenta se explicar, mas é interrompido pela amiga. "Eu não estou falando para tratar ninguém mal", avisa Strada. "Se elas vêm me puxar para dançar, eu não vou falar assim: 'Pô, valeu'", insistiu o brother.