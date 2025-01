MBC Gayo: veja as performances do festival de música voltada ao K-pop

O MBC Song Festival, famoso festival de fim de ano do K-pop —uma espécie de show da Virada dos kpopers— teve sua última edição cancelada por conta do acidente aéreo que ocorreu na Coreia do Sul no final de 2024. Agora, 1 mês depois, os fãs puderam ver o especial.

O que aconteceu

O país ficou em luto entre os dias 29 de dezembro e 4 de janeiro, em decorrência da tragédia que matou 179 pessoas. Mas a gravação do evento ocorreu normalmente, nos dias programados, só não foi transmitido ao vivo. Sua transmissão pela TV aconteceu nesta sexta-feira (30).

Já tradicional, o evento conta sempre com os principais nomes do pop sul-coreano. Eles fazem performances elaboradas, medleys de suas músicas e colaborações com outros artistas, e as performances costumam ser bem aguardadas, já que não acontecem com frequência.

Splash reuniu 11 colaborações e performances especiais do festival:

A rapper e líder do (G)I-DLE, Jeon Soyeon, estava o próprio G-Dragon —com terno e lenço parecidos com os dele—, com sua versão do single recente do rapper, "Power"

Uma das performances mais aguardadas da noite foi a colaboração entre Karina, do aespa; Yuna, do ITZY; e Sullyoon, do NMIXX. Elas apresentaram uma performance do hit "Pocket Locket", da norte-americana Alaina Castillo.

Tivemos também uma reunião de gigantes da quinta geração: ZB1 e BOYNEXTDOOR reuniram forças para uma collab de "Number 1", da lenda do k-pop BoA. ZB1 apresentou um cover de "Mr. Mr.", do Girl's Generation, e os Bonedo, um cover de "Playing with fire", do BLACKPINK.

Outra aguardada performance pelos fãs era a colaboração entre Ni-Ki, do Enhypen, e Taemin. Ni-ki, muito antes de debutar, já havia subido ao palco do SHINee, grupo de Taemin, e sempre se declarou fã. Foi uma reunião de grandes dançarinos com "Guilty".

Yeji (ITZY), Giselle (aespa) e Julie (Kiss Of Life) também reuniram forças em uma performance sensual do grande sucesso "Toxic", da diva pop Britney Spears.

Uma colaboração inesperada e homenagem a um dos maiores grupos femininos do K-pop, as 2NE1, reuniu Yujin (IVE), Mimi (Oh My Girl), a rapper Lee Youngji e a comediante Lee Eunji. Elas apresentaram dois sucessos: "Fire" e "I Am the Best".

Youngji também apresentou seu hit "Small Girl" com Mark Lee (NCT)

Outra colaboração da quinta geração: Zhang Hao (ZB1), Taesan (BOYNEXTDOOR), Shinyu e Dohoon (TWS) fizeram cover de "Time of Our Life", do grupo DAY6

Uma das performances mais bonitas e com "gogó de ouro" da noite foi o dueto entre os colegas de empresa, Doyoung (NCT 127) e Winter (aespa), que apresentaram "25, 21".

Seguindo a linha SM, tivemos uma homenagem do RIIZE a um dos maiores sucessos do EXO, com um cover de "Growl"

E, por fim, tivemos uma dose alta de fofura com as maknaes do STAYC, Yoon e J, se reunindo a Rei e Liz, do IVE, para um cover de "Rock U", do famoso grupo KARA.