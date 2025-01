Tuyo fala sobre viver de arte: 'Se é difícil pra herdeiro, imagine pra nós'

As irmãs Lilian e Layane Soares, da Tuyo, uma das maiores bandas brasileiras da atualidade, indicada ao Grammy Latino, em 2021, está em turnê do disco "Paisagem". Em entrevista ao programa No Tom, de Zé Luiz e Bebé Salvego, as irmãs contaram sobre as dificuldades de viver da arte.

As cantoras, que junto a Jean Machado formam a banda, relembraram o começo da carreira. "Começamos na Simonami e éramos um quinteto. A banda acabou porque a gente meio que cansou de fazer o mesmo formato, tava difícil de levar. Em 2015 a gente fez uma reunião e decidiu acabar. Eu tava muito cansada e precisava terminar a faculdade", disse Lilian.

Ser artista no Brasil é difícil. Imagina se é difícil para herdeiro, imagine para nós. Lilian

Lilian contou das dificuldades que passaram com a banda Simonami. "Eu não fazia conta, não me importava com grana. E aí acho que isso foi desgastando a gente no sentido de a gente trabalhar em Curitiba, a banda crescendo, mas o retorno financeiro era muito pouco. Naquela época eu estava trabalhando em uns três empregos, tinha que terminar a faculdade, e aí tinha uns shows."

A banda dava bom, a gente tocava mais, mas eu não conseguia dar conta das coisas. Lilian

A cantora e compositora disse ainda que os discos Para Doer e Para Curar, lançados em 2017, serviram para se firmarem de vez na música. "Depois da Simonami fomos para outras áreas onde estavam dando mais retorno [financeiro]. Sinto que no começo da Tuyo estava no movimento de tentar chegar com mais força e fazer daquilo o nosso ganha-pão de alguma maneira."

Tava difícil e eu lembro de conversar com o G [Machado] assim: 'ou a gente vai com força, ou a gente não vai. Porque eu tô cansadona.' Os discos foram importantes para gente colocar à prova o nosso talento e entender a nossa visão de mercado Lilian

O disco Para Doer teve mais de 8 milhões de visualizações e levaram à banda ao conhecimento nacional.

'Irmãs, irmãs, amigas à parte'

Lilian, que já foi casada com Machado, lembrou de quando compôs uma música sobre ele. "Eu lembro de eu ligar para o G [Machado] falando: "Oh querido, tudo bem? Bom, acabei escrevendo aí sobre o nosso divórcio. É, mas eu vou cantar para você.' E era bem bonita a música, graças a Deus. Era assim: 'te amo demais, parabéns pelo que a gente viveu.'"

A gente escreve sobre a nossa vida e a gente tá presente na vida do outro, é inevitável, é impossível. Somos amigos há muitos anos. Lilian

A cantora e compositora contou como é sua relação com a irmã, Layane. "Quem é irmã sabe, irmãs e irmãs, amigas à parte. Não é todo mundo que é amigo não. Então a gente escolheu ser amigas e o G, a gente agarrou nele, uma em cada perna e a gente não larga nunca mais."

'O disco traz o gosto do processo'

Layane contou como foi o processo de produção do disco Paisagem. "Eu acho que assim, um disco, ele vai trazer o gosto do processo, não importa qual seja o processo. E eu sinto que os outros processos, eles foram muito legais, dos outros álbuns do EP, mas eles tiveram lá o gosto amargo da pressa, da raiva, da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de recurso."

Finalmente assinamos com a gravadora, conseguimos tempo e recurso para pensar: 'depois de tudo isso que a gente viveu, o que a gente vai querer falar?' Layane

A cantora e compositora falou que ela, a irmã e Machado conseguiram desfrutar da música depois do disco. "Pego a gente em um momento muito bom, querendo explorar outras coisas, como é a nossa perspectiva, quando a gente está feliz, quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo, visitando outras sensações que até então eram muito escassas, raríssimas."

No Tom

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com a banda Tuyo: