Superafim estreia "Sorry", desculpa tragicômica na forma de single

O duo Superafim, formado por Adriano Cintra (ex-Cansei de Ser Sexy) e Clara Lima (ex-Cansei de Ser Sexy), lança seu primeiro single, "Sorry", marcando oficialmente a estreia do projeto. Com humor e drama, a faixa chega às plataformas digitais e anuncia a identidade sonora e estética da dupla, que prepara um EP e um clipe para os próximos meses.

O encontro entre Adriano e Clara aconteceu em agosto de 2023 e, sem grandes planejamentos, se transformou em um projeto espontâneo. "Foi um convite para nos divertirmos juntos nesse processo", conta Adriano. Musicalmente, o duo transita sem limitações de gênero ou formato, explorando uma sonoridade que combina influências de Beatles, New Order, Pixies e Violent Femmes. Para Clara, o essencial é a qualidade da música, independente do estilo.

A estética visual de "Sorry" carrega referências da cinematografia de John Waters e das influências de Lana Del Rey e Chris Isaak, misturando melancolia, humor e elementos camp. O styling das fotografias ficou por conta de Clara, enquanto a direção de arte foi assinada por Laura Taylor (ex-Bonde do Rolê).

Com uma trajetória que passa pela produção dos três primeiros discos do CSS e colaborações com artistas como Kylie Minogue e SIA, Adriano soma sua bagagem ao talento multifacetado de Clara, que já trabalhou com grandes nomes da música e compôs "Superafim", um dos maiores sucessos do CSS nos anos 2000.

O single "Sorry" já está disponível nas plataformas digitais.