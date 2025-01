Sean "Diddy" Combs traficou pelo menos três mulheres, dizem promotores

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Sean "Diddy" Combs traficou pelo menos três mulheres em um esquema de abuso sexual que durou 20 anos, disseram promotores nesta quinta-feira, ao apresentarem um novo indiciamento criminal contra o magnata do hip-hop atualmente preso.

A acusação de três itens não contém nenhuma acusação adicional, mas alega que ele transportou três vítimas do sexo feminino juntamente com profissionais do sexo através de fronteiras estaduais e internacionais. O primeiro indiciamento, ocorrido em setembro, fazia referência a apenas uma vítima do sexo feminino.

Combs, de 55 anos, deve ir a julgamento no dia 5 de maio. Ele se declarou inocente em seu primeiro indiciamento, no ano passado. Seus advogados não responderam imediatamente a um pedido de comentário nesta quinta-feira.

Combs é acusado de conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte prostituição. Segundo a promotoria, Combs usou seu império de negócios, incluindo a gravadora Bad Boy Entertainment, para abusar sexualmente de mulheres.

Os promotores alegam que o abuso incluía a participação de mulheres em performances sexuais gravadas, chamadas "freak offs", com garotos de programa, que muitas vezes eram transportados de um Estado para o outro.

Uma das vítimas do cantor é a sua ex-namorada Casandra Ventura, conhecida como Cassie. Ele se desculpou em maio, depois de um vídeo publicado pela emissora CNN ter mostrar ele chutando, empurrando e arrastando Cassie no corredor de um hotel.

O advogado de Combs, Marc Agnifilo, disse que ele nunca negou o incidente, mas que o vídeo não era prova de tráfico sexual. Ele também afirmou que as “freak offs” eram relações sexuais consentidas.

Combs está preso no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn desde setembro.

(Reportagem de Luc Cohen em Nova York)