Beijo, desentendimento e união: Veja o que rolou após o 'Show de Quarta'

A madrugada desta quinta-feira (30) foi agitada dentro da casa do BBB 25. Aconteceu o primeiro beijo entre os brothers e quem deu a largada foi o casal Diogo Almeida e Aline, que estavam se prometendo há dias. Mas além do "beijaço" protagonizado entre eles, mais situações marcaram o after liberado após o "Show de Quarta'

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que rolou?

O primeiro beijo da edição. Diogo e Aline finalmente se beijaram. E foi ao som de Cobaia, canção de Lauana Prado, Maiara e Maraísa. Diogo elogiou Aline, dizendo: "Beijo bom, guria". Alguns minutos depois, o brother investiu mais uma vez. "Eu te mordo. Eu gosto de morder.". Aline brincou: "Não morde não que eu fico louca.". O casal continuou aos beijos durante toda a madrugada.

Sogra aprovou. Dona Vilma, mãe de Diogo Almeida, foi questionada por Maike. "A senhora faz muito gosto da sua nora?", perguntou o brother. "Faço", respondeu ela com bom humor. "Não conheço ela ainda, né, mas aparentemente é gente boa", acrescentou.

Diego Hypólito e Thamiris se deram muito bem. Amarrados um ao outro, eles aproveitaram a situação para se conhecerem melhor. Curtiram o show de Rodriguinho e estiveram animados a todo o momento. Diego chegou a fazer elogios à colega. "Eu não tenho nenhuma dúvida de que você está sendo inspiradora. Seu cabelo, cara, eu acho tão lindo", comentou. Em um momento da festa, eles se abraçaram, demonstrando o que pode ser o início de uma amizade.

Vitória Strada discutiu com Mateus. A atriz reclamou após vê-lo dançando com Eva. "E, aí, eu olho para o lado e você está... Pô, Mateus, respeita um pouquinho do momento", pede a atriz. O amigo responde. "Desculpa, cara. Ela veio me puxar para dançar, eu não vou, tipo, sair".

Diego revelou ter sofrido de disfunção erétil. Em uma conversa com Vitória Strada o ginasta comentou que teve problemas antes de entrar na casa do BBB. "O meu pinto não subia! Juro pra você. Meu nervosismo tava tão grande", revelou.

Inimigos do fim. Maike, João Pedro, João Gabriel, Vinicius e Guilherme foram os últimos a deixarem a pista de dança. Mas antes de retornar para a casa, cantaram algumas músicas e fizeram dancinhas.