Reese Witherspoon resgata o humor dos anos 2000: 'Precisamos trabalhar'

Reese Witherspoon e Will Ferrell são dois dos maiores nomes das comédias dos anos 2000. Agora, se unem num esforço para dar destaque de novo ao gênero com o filme "Casamentos Cruzados", já disponível no Prime Video.

O retorno da comédia

Após dominar as bilheterias no início dos anos 2000, as comédias foram substituídas pelos filmes de herói nos cinemas. Reese Witherspoon, 48, tem uma explicação simples para o retorno do gênero: "Nós precisamos trabalhar!", ri em entrevista a Splash. Will Ferrell, 57, afirma que "Casamentos Cruzados" mistura a comédia dos anos 2000 com o humor de hoje: "Esse filme tem um aspecto nostálgico, mas também é original de um jeito único".

É um filme irreverente, divertido e exagerado. Ao mesmo tempo, é surpreendentemente emocionante. Acho que as pessoas vão gostar.

Will Ferrell

Em "Casamentos Cruzados", eles disputam uma reserva de casamento. Margot (Reese Witherspoon) faz a reserva para o casamento de sua irmã, sem saber que o local já está reservado para o casamento da filha de Jim (Will Ferrell). Os dois estão dispostos a qualquer coisa para vencer a disputa: "Parece um filme como 'Entrando Numa Fria' ou esses grandes filmes de elenco que você assistia com amigos numa sexta à noite", descreve o ator.

Reese Witherspoon e Will Ferrell interpretam Margot e Jim em 'Casamentos Cruzados' Imagem: Divulgação

Esse é o primeiro filme dos dois juntos. "Foi culpa minha", brinca Will Ferrell. Reese concorda: "Eu o convidei para 'Legalmente Loira', e ele disse não. Depois, chamei para 'Doce Lar', e ele negou. Perguntei de 'Big Little Lies', ele estava ocupado. E 'Morning Show'...". Will responde: "'Morning Show' eu aceitei! Não te falaram?", ao que a atriz rebate: "É, aí nós que negamos".

Reese Witherspoon diz que estava ansiosa para trabalhar com o amigo. A presença dele foi o que a convenceu a participar do filme escrito e dirigido por Nicholas Stoller: "Eu imediatamente disse sim. Sempre quis trabalhar com o Will Ferrell, então isso foi a realização de um sonho para mim".

O elenco mistura os veteranos da comédia com novos talentos. Algumas das cenas mais engraçadas do filme são as discussões de Jim com as madrinhas de casamento da filha, interpretadas por comediantes iniciantes como Keyla Monterroso Mejia (que fez participações em "Abbott Elementary"), Lauren Holt ("Barbie") e Ramona Young ("Eu Nunca").