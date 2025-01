Quem é a produtora de conteúdo 18+ que morreu aos 28 anos ao cair de sacada

Anna Polly, criadora de conteúdo adulto, morreu aos 28 anos ao cair da sacada de um hotel, no Rio, na quinta-feira passada (23).

Quem é Anna Polly

Anna Beatriz, que usava o nome Anna Polly nas redes sociais, era uma criadora de conteúdo adulto que havia acumulado vários seguidores, mas teve o perfil do Instagram desativado após sua morte.

Pessoas próximas à jovem relataram que ela estava sendo pressionada a fazer conteúdos ousados. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

A mulher era constantemente assediada por seguidores. A polícia investiga se algum fã está envolvido no caso.

O que aconteceu

Anna caiu da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, na quinta-feira (23). A polícia investiga o caso para saber se foi acidental ou criminoso.

O corpo de Anna foi encontrado no pátio do prédio, e dois homens que estavam com ela no momento do ocorrido, deram depoimentos. De acordo com informações preliminares, Anna estava acompanhada de dois amigos para a gravação de cenas adultas.

Segundo relatos, os homens apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso e está analisando imagens das câmeras de segurança do hotel, depoimentos de funcionários e registros do celular da influenciadora. "Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para esclarecer o que ocorreu. É um caso complexo, e não descartamos nenhuma possibilidade, desde acidente até um possível crime", afirmou a DHBF.

O Instituto Médico Legal (IML) ainda não divulgou o laudo com as causas da morte. O documento irá esclarecer se Anna Polly consumiu alguma substância ou se houve agressão física ou sexual. Após o ocorrido, o perfil de Anna no Instagram foi desativado.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que "a investigação está em andamento". "Os envolvidos e testemunhas estão prestando depoimento e agentes realizam outras diligências para apurar as circunstâncias da morte", diz a corporação.

O corpo de Anna Beatriz foi enterrado no sábado (25) no Cemitério Jardim de Mesquita.