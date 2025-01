'Muita treta': 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha tem Jacquin criando caos

Estreia a quarta temporada do Pesadelo na Cozinha no próximo dia 11 de fevereiro na Band. A versão brasileira do britânico "Kitchen Nightmares" volta a ter episódios inéditos após hiato de quatro anos e conta com a apresentação do chef Erick Jacquin, 60.

O que aconteceu

Como será a quarta temporada do Pesadelo na Cozinha? O reality show irá mostrar a história de 12 restaurantes à beira da falência. Jacquin vai apontar falhas do estabelecimento, indicar possíveis soluções e vai se estressar com cardápios ultrapassados, fregueses insatisfeitos, desorganização e falta de comprometimento dos funcionários.

Administração é um dos fatores mais importantes para o sucesso de um comércio. Saber como se compra e como se vende e tratar bem os clientes para atrair mais pessoas ainda são atitudes que ajudam a levantar uma empresa, mas tem algumas coisas que fogem do controle.

Erick Jacquin

"Treta, confusão e gritaria": nova temporada do Pesadelo na Cozinha mostrará Jacquin tendo sua paciência testada ao limite. Max Garcia Solla, diretor do reality show, garante que o chef terá brigas e irá criar o caos após ouvir ideias sem sentido de donos de restaurantes.

Pesadelo na Cozinha: Erick Jacquin tenta resgatar 12 restaurantes da falência Imagem: Renato Pizzutto/Band

"Podemos esperar muita treta, confusão, gritaria, pessoas não aguentando a pressão e indo embora, brigando, jogando produtos no chão, além de bastante sujeira. Encontramos lugares que não eram limpos há anos. Em um deles, levamos um porco pet para 'trocar uma ideia' com uma família e não funcionou porque não gostaram da proposta. São muitas situações de estresse ao limite", avisa o diretor, que dirige o reality show desde a primeira temporada, que foi ao ar em 2017.

Como é o Pesadelo na Cozinha? Erick Jacquin é chamado para identificar os problemas para salvar um restaurante da falência. Nesse estágio, o chef encara conflitos com empresários e funcionários enquanto os processos ineficientes são trazidos à tona. Ele coloca todos para trabalharem nos pontos de melhora e ajuda o estabelecimento reabrir com uma reforma completa.

O Jacquin está mais exigente e com menos paciência, mas, ao mesmo tempo, ele é empático, compreende, ajuda, dá uns choques de realidade muito fortes e significativos, que fazem todos se mobilizarem

Maxi García Solla

Data de estreia do Pesadelo na Cozinha: a Band estreia na terça-feira, 11 de fevereiro, às 22h30, a quarta temporada do reality show, com transmissão simultânea no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal oficial no YouTube.

Como assistir a nova temporada do Pesadelo na Cozinha? Além de acompanhar às terças-feiras na Band, o público também poderá ver os episódios pela plataforma de streaming Max e pelo canal por assinatura Discovery Home & Health, a partir de 7 de fevereiro, às 19h.