Pedro Lins celebra 'Pequenas Empresas & Grandes Negócios' em novo dia

Pedro Lins falou sobre a mudança do programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios" na grade da Globo.

O que aconteceu

Depois de 30 anos, a atração deixa a programação dos domingos e passará a ser exibida aos sábados, às 7h50. A partir do próximo fim de semana, o programa vai ao ar logo depois do novo telejornal do canal, o Bom Dia Sábado. Ele ainda trará novidades como quadros mais dinâmicos e rápidos, inspirados nas redes sociais.

O apresentador abordou como a mudança acompanha o modo de vida do público do programa. "Estamos sempre mudando a nossa linguagem, o formato de contar as histórias, de mostrar as inovações, atentos às tendências de mercado. Mas sempre preservando nossa essência de informar e inspirar", disse Pedro.

O jornalista, que está à frente do "PEGN" desde maio do ano passado, celebrou o que tem vivido desde então. "Viajar o Brasil para mostrar a força dos empreendedores brasileiros tem sido uma experiencia incrível", declarou.

É ter a oportunidade de presenciar como esses empresários colocam em prática criatividade, inovação, estratégias de marketing. Pedro Lins

Para o jornalista, o ponto alto de estar no programa é ver os resultados dessas histórias de sucesso. "O ganho maior é ver de perto as transformações que o empreendedorismo traz para a vida dessas pessoas. Gente que voltou a sonhar, que pôde dar um futuro melhor para a família e que ajudou no crescimento da comunidade através dos negócios", opinou.

Pedro acredita que as dicas de tecnologia, inovação e empreendedorismo do programa podem inspirar muitos espectadores. "Mostram que é possível se reinventar mesmo diante de tantos desafios para empreender no Brasil", afirmou.