Neymar usa relógio do Batman de R$ 1,5 milhão para voltar ao Brasil

Neymar Jr., 32, posou com um relógio milionário em meio a sua volta ao Brasil.

O que aconteceu

O jogador de futebol brasileiro embarcou na Arábia Saudita rumo às terras brasileiras nesta quinta-feira (30) para atuar no Santos, time que o revelou. Para voltar ao paós em grande estilo, o craque usou um relógio de edição limitada que ultrapassa a casa dos R$ 1,5 milhão.

O atleta deixou o item em evidência ao publicar uma foto com Gil Cebola, um de seus 'parças' "Depois de 12 anos estamos de volta, te amo irmão", escreveu ele, ao lado do parceiro em um jatinho particular.

A peça de Neymar é da grife Jacob & Co, em uma edição limitada em parceria com a Warner Bros. e a DC Comics. O acessório de luxo tem o símbolo clássico do Batman, e a imagem do Cavaleiro das Trevas no verso.

O modelo é ouro rosé. Apenas 72 peças foram produzidas e vendidas no valor de $ 260 mil, que, na cotação atual, passa de R$ 1,5 milhão.