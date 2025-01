Netflix anuncia série de jogo do bicho e novo documentário da Anitta

A Netflix anunciou diversos novos títulos que serão lançados na plataforma em 2025, mesmo sem uma data certa ainda.

As revelações foram feitas durante o evento Next on Netflix, do qual Splash participou.

Lançamentos brasileiros

"Larissa: O Outro Lado de Anitta": a produção inédita promete revelar quem é a pessoa por trás da estrela Anitta.

"Os Donos do Jogo": de Heitor Dhalia, série mergulha nos bastidores e disputas de poder da máfia do jogo do bicho carioca, combinando crimes e elementos de melodrama. O elenco conta com André Lamoglia, Chico Díaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã, a produção já está em desenvolvimento. Ainda não há uma data certa para chegar à plataforma.

Novidades internacionais

Entre as produções estrangeiras, foi anunciado "Todo Mundo Ao Vivo", um talk show comandado por John Mulaney, transmitido em tempo real na plataforma semanalmente. A temporada inicial terá 12 episódios e chega no dia 12 de março.

Se tiver um décimo do público das séries coreanas, já vai ser o talk show mais bem-sucedido do mundo.

John Mulaney, durante transmissão do evento

A Netflix anunciou também que, em 2025, e "Wandinha" volta para sua segunda temporada.

A temporada final de "Stranger Things" e "Round 6" também foram prometidas para 2025. O terceiro e derradeiro ano de "Round 6" já tem até mesmo data para chegar: 27 de julho de 2025.