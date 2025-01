MPF pede que ANPD explique providências contra extração de dados da íris

O MPF (Ministério Público Federal) pediu nesta quinta-feira (30) que a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) explique quais providências está tomando para impedir a extração ilegal de dados pela íris feita pela empresa norte-americana TFH (Tools for Humanity) no Brasil.

O que aconteceu

ANPD havia determinado que empresa suspenda a oferta. O órgão anunciou na última sexta-feira (24) que mandou a empresa TFH suspender a oferta de pagamento em troca da coleta de íris em várias cidades do Brasil.

Ordem não vem sendo cumprida, diz MPF. "Conforme consta, a empresa não vem cumprindo a decisão, uma vez que segue realizando a coleta remunerada dos dados de íris, em total desrespeito à decisão da ANPD e à Lei Geral de Proteção de Dados", diz petição assinada pelo procurador regional dos Direitos do Cidadão Adjunto em São Paulo, José Rubens Pilates.

Prazo de dez dias para se explicar. Na peça, o MPF pede que a ANPD informe, em até dez dias, "se está ciente da notícia de descumprimento da decisão", assim como quais as "providências estão sendo adotadas para garantir sua efetividade".

Solicitação vem após representação feita pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em 22 de janeiro. Nela, Boulos pediu o fim das atividades de extração feita pela companhia no país.

ANPD também determinou que a empresa, com sedes nos EUA e na Alemanha, identifique em seu site o responsável pelo tratamento dos dados coletados. Para a ANPD, o pagamento em criptomoeda influencia no consentimento do titular sobre os dados.

Citando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a ANPD diz que a negociação deve ser "livre". "O consentimento para o tratamento de dados pessoais sensíveis, como é o caso de dados biométricos, precisa ser livre, informado, inequívoco e fornecido de maneira específica e destacada, para finalidades específicas".

Procurada pelo UOL, a rede World, responsável pela TFH, disse que está em conformidade com as leis e regulamentos brasileiros. "Relatos imprecisos recentes e atividades nas mídias sociais resultaram em informações falsas para a ANPD", diz a companhia. "Estamos em contato com a ANPD e confiantes de que podemos trabalhar com o órgão para garantir a capacidade contínua de todos os brasileiros de participarem totalmente da rede World. Estamos comprometidos em continuar a oferecer este importante serviço a todos os brasileiros", conclui o comunicado.

Entenda a tecnologia

A TFH é responsável por um dispositivo chamado Orb, que faz a coleta de dados da íris das pessoas. A ideia da empresa é desenvolver um sistema único de verificação humana conhecido como WorldID. Como contrapartida, quem cede as informações ganha uma criptomoeda - há relatos de pessoas que conseguiram sacar até R$ 700, mas não há um valor fixo.

Como o UOL noticiou, a ANPD havia pedido detalhes à empresa sobre a coleta de dados. A TFH informou à autarquia que cria "ferramentas que as pessoas precisam para se preparar para era de IA, ao mesmo tempo preservando a privacidade individual". Em comunicado, a empresa citou que está em regularidade com a LGPD, usa "os mais altos padrões de privacidade e segurança" e está à disposição para prestar esclarecimentos.

A ANPD monitora o uso crescente de coleta de dados biométricos, como voz, digitais, face e retina. Essas informações são consideradas sensíveis pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), pois o roubo de tais informações pode auxiliar em fraudes (pessoas podem se passar por você) ou para fins discriminatórios (sistemas de reconhecimento facial apresentam grande taxa de erro com pessoas de pele escura, podendo expô-las a situações vexatórias, como ser abordada pela polícia por ter a mesma cor de um suspeito).