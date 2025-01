'Não sabia que viveria num tempo em que fascismo seria banal', diz Madonna

Madonna, 66, voltou a fazer críticas após o início do governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A estrela resgatou uma foto de antes da fama, pouco após se mudar para Nova York. "Aqui estou eu, uma jovem mulher cheia de propósitos e muitos sonhos", iniciou a cantora em um post no Instagram nesta quinta-feira (30).

Madonna contou como essa mudança parecia abrir as portas para sua vida. "Era meu primeiro ano morando em Nova York, um lugar perigoso, que me prometia tudo e nada", completou ela.

Mais de 40 anos depois do clique, a estrela fez um desabafo ao refletir sobre os últimos tempos. "Eu não tinha ideia que um dia eu viveria aqui em um tempo em que o fascismo se tornaria banal e a norma", encerrou.

Fãs apoiaram o posicionamento da rainha do pop. "A primeira artista realmente falando sobre a situação atual. Você é tão necessária", comentou um seguidor. "Não deveríamos nos acostumar com isso. Por favor, continue a ser a luz. A luz é a única maneira pela qual as pessoas vão entender e enxergar a escuridão", disse outra fã.

Ontem, Madonna já havia se manifestado para criticar as ações anti-LGBTQIAP+ de Trump. "É tão triste ver nosso novo governo desmantelando lentamente todas as liberdades pelas quais lutamos e ganhamos ao longo dos anos. Não desista da luta!", incentivou a artista.

Ela também detonou a eleição do bilionário em novembro do ano passado. "Tentando entender por que um criminoso condenado, estuprador e intolerante foi escolhido para liderar nosso país porque ele é bom para a economia?", disse ela.