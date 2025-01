Lucas Lucco retoma carreira com novo parceiro e 'benção' de Zezé: 'Feliz'

Lucas Lucco, 33, está 100% focado na retomada da carreira musical. O cantor, inclusive, passou a integrar o casting de artistas da Roça Music — agência de gestão de cantores como Pedro Paulo & Alex, Nilson Neto, Wesley & Conrado, entre outros — e tem a "benção" de Zezé Di Camargo, 62, para voltar em grande estilo ao universo sertanejo.

Eu nunca tive fora da música e aqui a família Storari me entendeu muito bem. Eles me trouxeram como sócio e não só como um artista do casting. Então, me senti muito acolhido. Aqui a gente chama o escritório de casa e eu tô muito feliz por estar em família.

Lucas Lucco, em entrevista exclusiva para TOCA

O que aconteceu

Cantor planeja retomada dos shows no próximo mês de março e tem um trabalho audiovisual pronto para lançamento. A meta do artista é voltar a escrever seus hits românticos e voltar a estar entre os nomes mais tocados do Brasil.

Os shows a gente ainda não abriu a agenda, apesar de a gente receber muitas ligações, muitos e-mails. Tenho um álbum novo, um trabalho audiovisual chamado "Se Conselho Fosse Som" para marcar minha volta para os lançamentos musicais.

Lucco tem planos de parcerias musicais com nomes de impacto do mercado da música e deseja usar sua experiência na música para ajudar impulsionar novos artistas. "Agora, eu quero muito agregar, a minha vida é ajudar para depois pensar em ganhar com isso, fisicamente falando, mas propriamente falando de dinheiro. Tem artistas aqui, que por estarem começando agora, tipo o Nilson Neto, que eu vou ter um trabalho um pouco mais profundo. Também tenho a oportunidade e o compromisso de trazer negócios até fora da música para a Roça. Só que antes de tudo quero me dedicar aos meus projetos."



Zezé Di Camargo, que é embaixador da Roça Music, vê Lucas Lucco como "artista diferente" e aposta que sua retomada de carreira será com grande destaque. "Acho ele um cara especial como ser humano e muito diferente como artista. Ele tem uma personalidade dele, né? Ele começou a cantar e todo mundo sabe que é o Lucas Lucco. Como eu disse, pra ele mesmo, pode ter gente que não goste, né? Tem aqueles que amam a gente, tem aqueles que não gostam.

Ele é o Lucas Lucco. Não imita ninguém, tem a personalidade dele. Ele construiu o nome dele e é um cara super conhecido. É simplesmente trabalhar ele, não tem muito segredo.

Zezé Di Camargo

Com mais de 30 anos de carreira, Zezé aconselha Lucas Lucco a ter resiliência para entender as adversidades da carreira artística. "Tenha Resiliência e foco. Acreditar naquilo que ele é e fé em Deus, claro. Depois, ele tem que acreditar muito nele. É fechar os olhos e os ouvidos pro que pensam sobre ele, pro que falam sobre ele".