Luana Piovani diz que desejo na gravidez influenciou gosto do filho, Dom

Luana Piovani, 48, fez uma revelação inusitada sobre o gosto do filho Dom, 12, fruto da relação com o ex-marido Pedro Scooby, durante um jantar em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A atriz contou que saiu para jantar com o filho em um restaurante japonês. "Estamos aqui novamente, eu e meu date, maravilhoso, estava dando um show de dança com essa musiquinha eletrônica que está tocando. 'Donzuco, vamos comer aonde?'. 'Adivinha, mamãe? Japa!'. Sempre!"

Piovani disse que um desejo que teve durante a gravidez de Dom influenciou no gosto do filho. "Estou fazendo Stories pra comentar a coisa mais engraçada do mundo. É o menino Zé Limão. Tudo bem que passei minha gestação inteira comendo tomate nadando no limão. Eu bebia. Aquela coisa."

Só de falar minha boca enche. Alguém já viu colocar suco de limão no shoyu? Ele não só enche a água de limão, como ele coloca no shoyu , Luana Piovani

"E ainda chupo o limão", completou Dom, arrancando o riso da mãe. Luana Piovani ainda é mãe dos gêmeos Bem e Liz, 9.