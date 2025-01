Leão: Gil do Vigor merece ser melhor aproveitado na televisão

Gil do Vigor faz parte da programação "Mais Você" para falar sobre economia no quadro "Tá Lascado", e protagonizou uma situação inusitada nesta quinta-feira (30) com as cachorrinhas de estimação de Ana Maria Braga. A presença do ex-BBB na grade oficial da emissora se tornou um dos assuntos do Splash Show de hoje.

Yas Fiorelo defende que a relação de Gil com a Ana Maria tem se tornado cada vez mais fluida, e ele conseguiu um espaço forte com a apresentadora, em especial. Leão Lobo concorda com o lado comunicador do economista.

Ele é muito simpático. Ele tem carisma, coisa que muita gente que tenta fazer não tem, como a Patrícia Poeta que eu sempre cito aqui

Leão Lobo

No entanto, segundo o colunista, Gil tem sido mal aproveitado pela Globo. Leão acredita que o ex-BBB poderia ter um espaço maior no SBT, por exemplo.

Ele teria condições de fazer um programa de auditório. Ele tem essa popularidade, essa veia popular. Eu acho que ele deveria ser melhor aproveitado

Leão Lobo

