Karla Sofía Gascón criticou Islã e George Floyd em posts antigos resgatados

Karla Sofía Gascón, 52, a protagonista de "Emilia Pérez", está no centro de uma nova polêmica após posts antigos seus serem resgatados.

O que aconteceu

Usuários das redes sociais encontraram publicações de anos atrás, quando a atriz expressou opiniões polêmicas sobre muçulmanos, o caso George Floyd e a diversidade no Oscar. A nova controvérsia vem logo após Gascón sugerir que a equipe de Fernanda Torres e de "Ainda Estou Aqui" teria articulado ataques contra ela.

Em junho de 2020, Karla falou sobre a morte de George Floyd e chamou o segurança de "vigarista viciado em drogas". "Eu realmente acho que pouquíssimas pessoas se importaram com George Floyd, um vigarista viciado em drogas, mas sua morte serviu para revelar mais uma vez que há quem considere os negros como macacos sem direitos e quem considere que a polícia é assassina. Todos errados", disse ela no X, antigo Twitter.

Meses depois, a artista ironizou a foto de uma família muçulmana. "O Islã é maravilhoso, sem nenhum machismo. As mulheres são respeitadas, e quando são muito respeitadas, deixam um quadrinho no rosto para que os olhos e a boca fiquem visíveis, mas só se elas se comportarem. Embora elas se vistam assim por sua própria vontade. Que asco mais profundo para a humanidade", declarou em setembro de 2020.

Gascón fez uma série de posts críticos aos muçulmanos e chegou a comparar o islamismo a uma doença. "O Islã está se convertendo em uma infecção para a humanidade que deve ser curada urgentemente", opinou em julho de 2016.

Karla, que agora é a primeira atriz trans a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar, reclamou até da diversidade da premiação. "Cada vez mais o Oscar parece uma cerimônia de filmes independentes e de protesto, eu não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, a uma manifestação do Black Lives Matter ou ao 8M. Além disso, uma gala feia, feia", disse ela sobre a cerimônia de 2021.

Os antigos comentários da artista espanhola tiveram muita repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. Veículos como o jornal The Guardian, as revistas Variety e The Hollywood Reporter classificaram as falas dela como racistas e islamofóbicas, pontuando as críticas feitas por muitas pessoas na web.

Diante da controvérsia, as publicações antigas de Karla Sofía Gascón foram deletadas da rede social X. No entanto, prints das postagens e gravações de tela de outros usuários da rede logo viralizaram na web, registrando a série de falas que a atriz fez nos últimos anos.

Comentários de Karla Sofía Gascón sobre muçulmanos voltam à tona Imagem: Reprodução/X

enquanto o mundo chorava e protestava pela morte de george floyd em 2020, karla sofia gascon o chamava de drogado e traficante nas redes sociais, além de defender a polícia pic.twitter.com/1R2vzd2hW8 -- out of context joão gabriel (@jotagveiga) January 30, 2025

GENTE? Karla Sofía Gascón critica representatividade no Oscar em post antigo:



"Cada vez mais, os #Oscars parecem uma cerimônia de premiação de cinema independente. Não sabia se estava assistindo a um festival afro-coreano, uma manifestação do Black Lives Matter." pic.twitter.com/VbmrTjhM3R -- poponze (@poponze) January 30, 2025