Jão celebra aniversário do namorado com referência musical: 'Só sobre você'

Jão, 30, comemorou o aniversário de 30 anos de seu sócio e namorado Pedro Tófani nesta quinta-feira (30).

O que aconteceu

O cantor publicou fotos inéditas do show de encerramento da Super Turnê no Allianz Parque no último dia 18. Pedro Tófani aparece sorrindo enquanto Jão está deitado na plataforma que o eleva para o palco com a mão na cabeça.

"Ainda é só sobre você", escreveu Jão ao felicitar o amado trazendo referência musical.

Frase parece responder trecho da música "Rádio", faixa do álbum Super (2023): 'Quando me ouvir no rádio // Será que vai dar pra perceber // Que tudo o que eu canto ou falo // Ainda é só sobre você?".

"Que dia lindo, que vida linda", respondeu Pedro Tófani na publicação do namorado.

Há um ano, Jão tinha surpreendido Tófani com um beijo na segunda noite de apresentação da turnê com o Allianz lotado e transmissão ao vivo do show. Ao gshow, a equipe do artista tinha confirmado que eles tinham reatado desde o fim de 2023.