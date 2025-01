Irmã de Gracyanne lamenta não ouvir Belo dentro do BBB: 'Tristeza'

Giovanna e Gracyanne Barbosa comentaram na manhã desta quinta-feira (30) sobre não tocarem músicas do cantor Belo dentro do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Giovanna acordou lamentando não ter ouvido nenhuma música de Belo na festa da noite anterior. "Caraca eles não tocam uma musica do Belo, que tristeza", disse.

Camilla perguntou se a produção não poderia tocar por causa de Gracyanne. A sister viveu um relacionamento com o cantor por 16 anos, terminando em abril de 2024.

As irmãs influencers confirmaram, mas disseram não ter certeza sobre o motivo. "São vozes da minha cabeça", disse Giovanna.