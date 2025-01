Gracyanne quer levar sisters ao show do Belo: 'Vai ter passado tanto tempo'

Gracyanne Barbosa elogia sisters do BBB 25 e promete levá-las para o show do Belo.

O que aconteceu

Primeiro, a influencer fitness falou sobre a beleza de Aline. "Como ela é bonita, né? Que menina bonita. E gente boa". Giovanna concorda: "Muito! Adoro ela e o Vini".

A influenciadora especula o futuro da dupla pós-BBB. "Os dois vão trabalhar muito. Ele é lindo também. Gente boa, inteligente. Que dupla", declarou.

As irmãs ainda falam sobre as relações na casa. "Converso mais com eles do que com Vitória e Mateus. Acho que é a idade também. Além de jovens, não viveram muito. A Vitória me surpreendeu, não achava que ela é tão engraçada, tão gente fina. Achava que ela era mais séria. Ela é muito divertida", diz Gracyanne.

Na sequência, a ex-esposa de Belo fala sobre outra dupla. "Eu amo a Camilla. Ela tem um pensamento mutio parecido com o meu, o jeito que ela protege a Thamiris, se preocupa. Ela deixa de fazer a parada dela para fazer para a Thamiris. A Thamiris nem vê. O fato de ela ficar elogiando. Adoro", pontuou.

Falei com a Thamiris: 'Vocês são pessoas que a gente vai levar para fora daqui'. Já estou vendo nas nossas resenhas em casa. No ensaio da Anitta, Numanice, show do Belo. Quando eu sair daqui vou poder ir no show do Belo de novo, né? Vai ter passado tanto tempo... Ou será que nunca mais vou poder assistir show do Belo? , questionou Gracyanne Barbosa.