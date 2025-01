Gracyanne mata curiosidade de Delma sobre tapa-sexo: 'Não tenho coragem'

Gracyanne Barbosa conversou com os brothers nesta quarta-feira (29) sobre sua experiência como Rainha de Bateria fora do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, Delma aproveitou para tirar uma dúvida sobre o uso do o tapa-sexo. O acessório que costuma ser usado por algumas musas nos desfiles de Carnaval.

Gracyanne, por sua vez, explicou que o acessório é incômodo e nunca o utilizou.

Dói. Tapa-sexo, até aquela calcinha pequena. Como tem muito brilho, fura, machuca. Nunca desfilei de tapa-sexo. Tenho coragem não, tenho medo de cair. Já vi caindo Gracyanne Barbosa

A influenciadora já desfilou pela Marquês de Sapucaí, Salgueiro, Mangueira, Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca e União da Ilha do Governador. Em São Paulo, ela foi rainha de bateria no Império de Casa Verde, X-9 Paulistana e Camisa Verde e Branco.