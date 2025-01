Gracy vê sister chorando e lamenta discussão de Giovanna: 'Desculpem ela'

Gracyanne Barbosa, 41, decidiu conversar com Eva, 31, e Renata, 33, após encontrar uma das bailarinas chorando na área externa do BBB 25.

O que aconteceu

Ainda chateada com os julgamentos que recebeu por conta do almoço do Big Fone, Eva voltou a chorar na tarde desta quinta-feira (30). Ao ver o estado da amiga, Renata sentou ao lado da sister para tranquilizá-la.

Eu não quero ofender ninguém como pessoa. Agora, jogar? Eu vou sim! A pessoa me botou no Paredão e eu não posso botar uma consequência pra ela? Eu não posso falar, 'quero separar Camilla e Thamiris, pra mim é mais interessante'. [...] Tipo assim, articular meu jogo de acordo com o que aconteceu comigo? Eu não posso? Eva

Passando pela área externa, Gracyanne Barbosa percebeu que a sister estava chorando e decidiu conversar com ela, na intenção de amenizar os acontecimentos de ontem. "Às vezes quando a gente tá chateada, com raiva, acaba pesando nas palavras. Mas isso de forma alguma vai definir quem você é, ou o caráter de vocês, ou o coração. Todo mundo sabe que vocês têm um coração lindo. Então não fica se julgando".

A musa fitness ainda garantiu que todos na casa estão vulneráveis a cometer erros. "Acho que aqui dentro a gente vai errar muito, quando chegar lá fora, e ver nossos vídeos falando, a gente vai se surpreender com o que a gente fala. Porque na hora da raiva, da emoção, a gente fica completamente vulnerável, então não leva isso pro coração. De verdade, vocês são duas meninas maravilhosas, guerreiras, merecem muito estar aqui".

Na sequência, Gracy ainda pediu desculpas por Giovanna, que protagonizou uma discussão com as bailarinas, as chamando de falsas. "Desculpa pela Giovanna, na hora da discussão eu nem consegui ouvir o que ela tava falando, ela tava gritando no meu ouvido. Eu gostaria que vocês desculpassem ela". pediu.

Assim que a influenciadora se afastou, Eva reclamou que todos na casa insistem em dizer que elas cometeram um erro. "Eu só estava fazendo meu jogo", justificou.

