Globo anuncia bot do 'BBB 25'; entenda as funcionalidades

As novidades da 25ª edição do Big Brother Brasil não param: o anúncio da semana é o novo bot, apelidado de BBBot, que foi implementado pela emissora para ajudar os espectadores a acompanhar o reality.

Por meio do WhatsApp, é possível acessar diversas categorias que variam entre figurinhas, explicações sobre as dinâmicas, resumo do que ocorreu na casa, participantes que estão na casa e até as marcas patrocinadoras.

Confira a seguir todas as funcionalidades do novo bot da Globo:

Como acessar o BBBot?

Você é conectado ao bot do WhatsApp por meio um link. Mas isso não é tudo: você precisa estar registrado na conta da Globo para acessar os conteúdos da plataforma. Os serviços são gratuitos e interativos.

Agenda e eventos

A primeira opção te ajuda a compreender o que ocorrerá na casa durante o dia. Assim que você seleciona a data, aparecem as atividades do dia, seguidas dos horários em que ocorrerão. Caso você selecione uma das opções, também é mostrada uma explicação breve da prova.

Também dá para acompanhar todas as dinâmicas que serão realizadas durante a semana, que explicam a formação do paredão e como será a eliminação.

Participantes

A próxima funcionalidade é a lista de participantes, em que é possível ver todos os brothers e sisters que estão na casa. Você consegue visualizar se fazem parte do camarote ou do grupo pipoca, e caso clique em um deles, você também pode ver detalhes como a dupla com quem entrou, a profissão, de onde veio, a idade e o signo de cada um.

Atualizações diárias

Através das atualizações, você receberá um ou mais resumos do que ocorreu durante a madrugada ou durante o dia, em formato escrito.

Dicionário BBB

A opção mostra todas as expressões e dinâmicas utilizadas no reality, como Anjo, Castigo do Monstro e o Na Mira do Líder, por exemplo. É possível, assim, compreender o que será realizado no programa durante o anúncio da agenda semanal. Você também pode conferir explicações sobre as estalecas, moedas fictícias do BBB, ou os dummies, personagens fantasiados que ajudam nas provas e dinâmicas.

Figurinhas/Wallpaper

Nessa parte, você desbloqueia figurinhas e planos de fundo na temática do reality para o seu celular.

Assinar Globoplay

A opção te leva ao conteúdo exclusivo do Big Brother, em que é possível acessar as câmeras 24 horas.

Vídeos da casa

Quer ver os momentos depois que aconteceram? Ao clicar em vídeos da casa, o bot te leva a vídeos de momentos da última madrugada e do dia para você conferir por conta própria.

Canais Globo, Marcas Parceiras e Atendimento

Nas últimas opções, você confere os canais de atendimentos da Globo como a Globoplay e a TV Globo. Também é possível checar quais são as marcas patrocinadoras do reality e conversar com o atendimento do bot sobre dados pessoais e política de privacidade, entre outras dúvidas.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais