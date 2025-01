Gilberto Gil diz que Preta tem privilégio: 'Cuidada pelo Brasil inteiro'

Gilberto Gil, 82, fala sobre cuidados com Preta Gil, 50.

O que aconteceu

O cantor disse que, além da família, a filha recebe apoio do país todo. "Estamos cuidando, embora ela seja cuidada pelo Brasil inteiro. Ela tem o privilégio de ser querida por várias gerações, pelos mais novos, avós, pais", confessou à Quem.

Preta Gil colocou a bolsa de colostomia definitiva no último domingo (26). "É um desafio muito maior, é diário, e precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível (...). Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas", detalhou a famosa.

Gilberto Gil também comentou sobre a homenagem que recebeu na Noite da Aclamação, em Salvador. "O tempo passou. É natural que essas coisas [homenagens] acabem acontecendo. Para mim, é muito bonito ver o que os amigos, colegas modernos e novos colegas fazem, se baseando nesse campo de referências para dizer: 'estamos todos aqui, as comunidades do passado e do presente, trabalhando pelas comunidades do futuro'."