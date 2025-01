Folguista de William Bonner, Bocardi foi de office boy a âncora da Globo

Demitido da Globo nesta quinta-feira (30), Rodrigo Bocardi passou pelos principais jornais da emissora até assumir a bancada do Bom Dia São Paulo, e se tornar folguista de William Bonner no Jornal Nacional.

Relembre trajetória de Bocardi

Bocardi trabalhou como office boy para ajudar a família até se destacar no jornalismo. Ele estreou na Globo em 1999 como editor de texto do SPTV - 2º edição.

Rapidamente, Rodrigo se destacou na emissora e migrou para o Jornal da Globo. Ele estreou como repórter em 2002 no programa Antena Paulista.

Em 2003 ele deixou a Globo para trabalhar na TV pública de Angola, período em que passou por vários países da África. O jornalista retornou para a Globo em 2004, novamente na função de repórter, inclusive do Jornal Nacional.

Em 2009 ele se tornou correspondente da Globo em Nova York, onde ficou por quatro anos. Retornou para o Brasil em 2013, quando assumiu a titularidade do Bom Dia SP. No telejornal, ele imprimiu uma característica mais dinâmica, sem o tom sóbrio de outros telejornais da casa, como o JN.

Desde 2016, Bocardi virou plantonista do JN, como folguista de William Bonner. No grupo Globo ele também teve passagem pelo SPTV 1 º edição, foi âncora do Jornal da Globo e comandou programa na Rádio CBN.

Demissão

Bocardi foi desligado e não voltará ao comando do Bom Dia SP. Em nota, a Globo disse que ele "descumpriu normas éticas" da empresa, mas não forneceu mais detalhes sobre quais normas foram infringidas pelo jornalista. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a emissora.

Sabina Simonato assume interinamente o comando do telejornal a partir desta sexta-feira (31). A jornalista está escalada para comandar o Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, que estreia neste sábado, dia 1º de fevereiro.

Até o momento, Bocardi não se manifestou sobre sua demissão. Splash tenta contato com o jornalista para pedir posicionamento.

Na Globo, Bocardi ficou conhecido pelo jeito descontraído de apresentar o Bom Dia SP, mas também pelas polêmicas. Ele chegou a ser acusado de racismo por sugerir que um atleta negro entrevistado no jornalístico seria gandula de um clube de futebol. Posteriormente, o apresentador refutou as acusações.