Viagem de despedida e Natal em família: como foi o término de Fê Paes Leme

Fernanda Paes Leme, 41, anunciou na quarta-feira (29) o fim do relacionamento com Victor Sampaio, 32.

Viagem de despedida

O casal terminou no meio de dezembro. Segundo Victor Sampaio em post no Instagram, eles já pensavam em terminar havia meses, mas esperaram o fim do ano para oficializar: "Esperamos passar por todas as turbulências que estávamos vivendo tanto como casal como em termos individuais para tomarmos essa decisão em conjunto".

Depois da separação, passaram as festas de fim de ano em família. Victor afirma que eles contaram sobre o término para os familiares e amigos mais próximos. Ele compartilhou imagens de sua virada do ano, e Fernanda aparece:

Eles ainda fizeram uma viagem de despedida. Na primeira semana de janeiro, Fernanda e Victor foram para Fernando de Noronha em parceria com marcas. Também participaram da viagem outras celebridades como Jade e Leo Picon, Sophie Charlotte, Xamã, Giovanna Lancellotti, L7nnon, Paulinho Vilhena e mais.

Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Victor Sampaio

Na viagem, Fepa fez um desabafo. Ela fez stories sobre as inseguranças com o próprio corpo e a decisão de usar maiô ao invés de biquíni: "Quando falo isso, muita gente vai falar: 'Imagina, olha como você está! Você está ótima'. Eu sei disso, mas estou dividindo um sentimento meu do que eu via no espelho antes e do que vejo agora".

Foi em Fernando de Noronha que o relacionamento dos dois começou. Foi no ano novo de 2021, que ele tinha planejado passar em Fernando de Noronha e ela, em Salvador. No entanto, de última hora, ela mudou de ideia e decidiu encontrá-lo: "Ele foi me buscar no aeroporto, fez tudo certinho", contou Fernanda no podcast Desculpa Qualquer Coisa, do UOL, em 2023. Ela diz que na mesma viagem Victor a pediu em namoro, mas a princípio ela negou porque queria a aprovação dos amigos antes. "Mas aí, uns quatro dias depois, eu que fui atrás", completou.