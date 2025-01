Exposição inédita celebra os 50 anos de carreira de Ney Matogrosso no MIS

O cantor Ney Matogrosso completa 50 anos de carreira em 2025 e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo prepara uma exposição inédita para celebrar a vida e a obra de um dos artistas mais importantes da música brasileira. Intitulada Ney Matogrosso, a mostra oferece um percurso cronológico da obra do cantor, do seu início no grupo Secos & Molhados até o seu trabalho mais recente, o álbum Nu com minha música.

A exibição começa no dia 21 de fevereiro e ficará aberta ao público de terça-feira até domingo. Nos dias de semana, o funcionamento ocorre entre 10h e 19h. Nos sábados, entre 10h e 20h. E em domingos e feriados, entre 10h e 18h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). As terças-feiras, a entrada é gratuita.

A exposição é separada em seis espaços distintos e conta com centenas de figurinos de shows e videoclipes, além de documentos, capas de álbuns, pôsteres e CDs. Também estão presentes elementos cenográficos do filme Homem com H, longa biográfico do artista que chega aos cinemas em maio deste ano.

A coleção de objetos é acompanhada por fotos icônicas do artista, tiradas por fotógrafos renomados como Madalena Schwartz, Thereza Eugênia, Ary Brandi e Daryan Dornelles. Há também inúmeros trechos de entrevistas concedidas por Matogrosso ao programa Notas Contemporâneas, do MIS.

"É um imenso prazer poder levar aos visitantes do MIS a história deste artista único do cenário brasileiro, que segue com a mesma energia mobilizando o público", afirmou André Sturm, curador e diretor-geral do MIS. O projeto expográfico é dos arquitetos Juan Cabello Arribas e Viviane Sá e os textos da exposição foram escritos pelo jornalista Julio Maria, autor de Ney Matogrosso - a biografia (2021, Companhia das Letras). A exposição tem parceria do Senac e apoio da Paris Filmes.

Ney Matogrosso: Saiba tudo sobre a exposição do MIS

Data: A partir de 21/2

Horários: Terças a sextas - das 10h às 19h; sábados - das 10h às 20h; domingos e feriados - das 10h às 18h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Local: Museu da Imagem e do Som - MIS - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo