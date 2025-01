Eva e Renata caem no choro e são consoladas por sisters durante festa

Eva, 31, e Renata, 33, ficaram chateadas após o restante dos participantes criticarem a forma que falaram durante o almoço do Big Fone nesta última terça-feira (29).

O que aconteceu

Após receberem um almoço especial e convidarem mais duas duplas, as bailarinas tiveram que ajudar na decisão sobre quais de seus colegas de confinamento receberiam algumas consequências no jogo. O problema é que toda casa pôde assistir o que estava sendo conversado durante a refeição do grupo.

Assim que retornaram para casa, Eva e Renata tiveram que lidar com muitos brothers decepcionados com o que ouviram delas. Inicialmente, as sisters não demonstraram ficar abaladas com os julgamentos.

No entanto, após uma conversa com Diogo Almeida, elas ficaram preocupadas com a forma que poderiam ter sido vistas. O ator afirmou que a maneira que elas falaram de Camilla poderia estar atrelada a uma forma de racismo estrutural.

Preocupadas com a forma que a trancista recebeu suas falas, as sisters também fizeram questão de conversar com a carioca. Durante o acerto de contas, Camilla afirmou que ficou extremamente chateada, visto que nutria um carinho pelas duas.

Após o Show de Quarta, Renata e Eva foram sozinhas para o quarto Anos 50, onde começaram a chorar. "Eu fiquei mal, porque eu sei que eu não sou disso... Quer que jogue? Eu só tenho essas armas. Só tenho essas armas, não sei quem me defende nos quartos, não sei quem bate no peito por mim".

Quando a gente reage para se defender... A gente falou nosso ponto de vista para o jogo. Eu falei ontem que eu 'sinto' que elas se juntam para levar pro grupo. Eu não tenho certeza. Hoje soou como se eu fosse uma bruxa, como se eu tivesse dito que elas fossem um bando de sei lá... Renata

Eva ainda se mostrou preocupada das duas se tornarem as vilãs da edição por conta disso. "Mas o que conversamos lá foram pontos de vista do jogo. Não disse que pessoa é determinada é como pessoa, é como jogador. Não sei o que fazer então. Se a gente fica imparcial, a gente toma no c* e votam na gente. Se a gente não faz nada... Não é possível que o Brasil não tá vendo que a gente só tá tentando se defender. [...] Não sei o que fazer. Não sei jogar isso aqui, não", afirmou Renata.

Ainda em lágrimas, Eva lamentou que as duas estivessem no quarto, ao invés de aproveitarem a noite. "Eu não consigo ficar e fingir que tá tudo bem. Eu não tenho esse talento. Mas não quero deixar de curtir minha festa por isso".

Ao notarem a ausência das sisters, alguns participantes decidiram ir atrás delas. Mesmo que tivessem se chateado com as duas, Vinícius, Aline, Vitória Strada, Mateus, Diogo Almeida e, até mesmo Camilla, tentaram consolar as bailarinas.

